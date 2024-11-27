القومى للبحوث وألكسو ينظمان ورشة عمل حول حماية البيئة باستخدام الحلول الذكية 2 ديسمبر

تعقد اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) ورشة عمل في مجال "حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بإستخدام الحلول الذكية " وذلك يومى 2-3 ديسمبر 2024. وذلك بقاعة الدكتور هانى الناظر بالمركز القومى للبحوث



وتهدف الورشة إلى تسخير تطبيقات وأدوات الحلول الذكية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في العالم العربي، تتضمّن الورشة محاور أساسية تركز على تحليل البيانات وإدارة الموارد، التنبؤ والنمذجة المناخية، مراقبة البيانات البيئية، تعزيز الاقتصاد الدائري، تحسين كفاءة الطاقة المتجددة، التعليم والتوعية، وتطوير التكنولوجيا الرقمية والروبوتات والبرمجيات المستدامة، بحضور وفود من الدول العربية.

ويشارك فى الحضور وفود من الدول العربية التالية ( المغرب - تونس - ليبيا - موريتانيا - فلسطين - اليمن - سلطنة عمان - الأردن - لبنان)