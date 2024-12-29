ماذا يحدث فى جسمك عند تخطى الوجبات الرئيسية

كتبت فاطمة ياسر

إن تناول وجبات خفيفة متوازنة، يعد من الأمور الجيدة للصحة العامة، فينصح بتناولها غنية بالبروتينات والكربوهيدرات المعقدة، التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الطاقة والحد من انخفاض نسبة السكر في الدم، وإذا كنت تتخطي وجباتك اليومية فعليك التعرف على أضرار هذا على صحتك، وذلك وفقًا لموقع indianexpress.

وأشارت الدكتورة شيتال جويال، استشارية طب الأعصاب في مستشفيات ووكهارت بمومباي في الهند، إلى أن الدماغ يعتمد على الجلوكوز كمصدر أساسي للطاقة، فعندما نتخطى وجبات الطعام، تنخفض مستويات الجلوكوز، وقد يكافح الدماغ للعمل بشكل مثالي، ويمكن أن يؤدي هذا إلى ضعف التركيز، وفقدان الذاكرة، وتقلبات المزاج".

وبحسب قولها، فإن نقص الجلوكوز لفترات طويلة يؤدي إلى إطلاق هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، مما يؤدي إلى إضعاف الوظيفة الإدراكية وزيادة التهيج أو القلق، وفي الحالات القصوى، قد يتحول المخ إلى الكيتونات للحصول على الطاقة، ولكن هذا التحول يمكن أن يسبب ضبابية ذهنية.

لماذا نشعر بالصداع عندما نبقى على معدة فارغة لفترة طويلة؟

غالبًا ما يكون سبب الصداع الناتج عن معدة خالية هو انخفاض نسبة السكر في الدم ، وهو ما يؤثر على وظائف المخ، وقد يؤدي نقص الجلوكوز إلى إطلاق هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين، مما يتسبب في انقباض الأوعية الدموية وتمددها، مما يؤدي إلى الصداع.

وأضافت أن الجفاف وزيادة توتر العضلات بسبب الجوع قد يؤديان إلى تفاقم الشعور بعدم الراحة، كما أن حساسية المخ للتغيرات في نسبة السكر في الدم تجعله عرضة بشكل خاص لهذه الأعراض.

ما المدة المثالية التي يمكنك الانتظارها بين الوجبات لتجنب الصداع؟

تختلف المدة المثالية بين الوجبات للوقاية من الصداع، لكن أغلب الخبراء ينصحون بتناول الطعام كل 4 إلى 6 ساعات خلال اليوم، فيساعد هذا الإطار الزمني في الحفاظ على مستويات ثابتة من السكر في الدم ويحافظ على تزويد الجسم بالطاقة.

وقالت الدكتورة جويال إن البقاء أكثر من 6 ساعات بدون طعام قد يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلى الصداع الناجم عن الجوع، وأكدت على تناول وجبات خفيفة ومتوازنة، بما في ذلك البروتينات والكربوهيدرات المعقدة، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الطاقة ومنع فترات طويلة من انخفاض نسبة السكر في الدم.

