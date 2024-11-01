الآثار الجانبية لتخطي وجبات الطعام.. هذا ما يحدث لجسمك

كتب - حسام الشقويرى

لا بد أنك سمعت أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، ولكن ماذا عن الغداء والعشاء؟ إنهما مهمتان أيضًا و عندما تتخطى وجبات الطعام، فإنك تحرم جسمك من العناصر الغذائية الأساسية مثل الكربوهيدرات والبروتين والدهون والفيتامينات والمعادن. ومن تعزيز الطاقة إلى تقوية المناعة، تعد هذه العناصر الغذائية مهمة لوظائف الجسم. ويمكن أن يساعد تناول نظام غذائي متوازن في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري، ولكن إذا لم تتناول الأطعمة الصحية بانتظام وفي الوقت المحدد، فقد تحدث العديد من المشكلات الصحية مثل مشاكل الجهاز الهضمي وفقا لما نشره موقع healthshots.

تتضمن بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لتخطي وجبات الطعام ما يلي:

الأشخاص الذين لديهم جداول زمنية مزدحمة ولا يسمحون للناس بإيجاد الوقت لإعداد أو الجلوس لتناول وجبات الطعام.

يعتقد البعض أن تخطي وجبات الطعام يمكن أن يساعدهم على خسارة الوزن، على الرغم من أنه في كثير من الأحيان يكون له تأثير معاكس.

يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى تقليل الشهية، مما يؤدي إلى تفويت وجبات الطعام.

يشعر بعض الأشخاص أنهم لا يحتاجون إلى تناول الطعام في أوقات محددة للوجبات وقد يتخطون وجبات الطعام إذا لم يشعروا بالجوع.

الآثار الجانبية لتخطي وجبات الطعام



قد يبدو تخطي الوجبات غير ضار أو حتى مفيدًا لبعض الأشخاص، لكنه قد يؤدي إلى العديد من المشاكل. وفيما يلي بعض الآثار الجانبية لذلك

1. تباطؤ عملية التمثيل الغذائي

يمكن أن يؤدي تخطي الوجبات إلى إبطاء معدل التمثيل الغذائي لديك حيث ينتقل جسمك إلى وضع الحفظ، فيحتفظ بالدهون بدلاً من حرقها للحصول على الطاقة. يمكن أن يجعل هذا فقدان الوزن أو إدارته أكثر صعوبة بمرور الوقت. خلال تحليل عام 2021 نُشر في مجلة Nutrients ، تم العثور على ارتباط بين تخطي وجبة الإفطار ووزن الجسم. رأى الباحثون أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار لديهم خطر متزايد للإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن.

2. مستويات الطاقة المنخفضة

بغض النظر عن نوع الطعام الذي تتناوله، فمن المعروف أنه يزود الجسم بالجلوكوز، الذي يتحول إلى طاقة. و "بدون وجبات منتظمة، قد تعاني من التعب والضعف وانخفاض الوظائف الإدراكية. ويمكن أن يؤثر هذا على إنتاجيتك في العمل".

3. تقلبات المزاج والانفعال

قد تنخفض مستويات السكر في الدم عند تخطي وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، مما يؤدي إلى الانفعال وتقلب المزاج. وقد تجد أيضًا صعوبة في التركيز في العمل، وتشعر بالقلق أو حتى العدوانية بسبب نقص العناصر الغذائية التي تصل إلى المخ".

4. الإفراط في تناول الطعام بعد تخطي الوجبات

يؤدي تخطي وجبة الطعام غالبًا إلى الإفراط في تناول الطعام في الوجبة التالية. تشعر بالجوع الشديد عندما تتخطى وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء. لذا، يصبح من الصعب التحكم في أحجام الحصص . وقد يؤدي هذا إلى تناول الكثير من السعرات الحرارية، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الوزن.

5. نقص العناصر الغذائية

إن تفويت الوجبات بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى فقدان العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن، مما يؤدي إلى نقص يمكن أن يؤثر على وظائف الجسم بطريقة سلبية. يمكن أن يؤدي النقص طويل الأمد إلى مشاكل صحية خطيرة مثل فقر الدم أو ضعف العظام.

6. ضعف المناعة

إن اتباع نظام غذائي لا يحتوي على التغذية السليمة من شأنه أن يضعف جهاز المناعة، ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بأنواع مختلفة من العدوى والأمراض.

7. مشاكل في الجهاز الهضمي

قد يساهم تخطي الوجبات في حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغثيان وارتجاع الحمض.

8. الإمساك

عند تخطي الوجبات، يمكن أن يضطرب إيقاع الجهاز الهضمي في الجسم. يؤثر عدم تناول الطعام بانتظام على حركات الأمعاء، مما يؤدي إلى إبطائها، مما قد يؤدي إلى الإمساك أو تفاقم مشاكل الإمساك الموجودة.

9. انخفاض كتلة العضلات

في غياب التغذية المنتظمة، قد يبدأ جسمك في تكسير أنسجة العضلات للحصول على الطاقة. وينطبق هذا بشكل خاص إذا تم تخطي الوجبات بشكل متكرر. وقد يؤدي هذا إلى فقدان العضلات، خاصة إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لا يحتوي على كمية جيدة من البروتين".

10. زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

إن تخطي الوجبات بشكل مستمر قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وضعف تنظيم نسبة السكر في الدم، والالتهابات. وبمرور الوقت، يزيد هذا من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائي. فعندما تتخطى وجبات الطعام، وخاصة وجبة الإفطار، فإن ذلك يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2،

كيف تتجنب تخطي وجبات الطعام؟

للحفاظ على نمط حياة صحي، من المهم إعطاء الأولوية للوجبات المنتظمة. وفيما يلي بعض النصائح لتجنب تخطي الوجبات:

قم بالتخطيط وإعداد وجبات الطعام مسبقًا، حيث أن وجود خيارات صحية معدة مسبقًا يجعل من السهل تناول وجبة سريعة حتى لو كنت مشغولاً.

إذا كنت بحاجة إلى تذكيرات، استخدم التنبيهات على هاتفك للإشارة إلى أوقات تناول الوجبات.

إذا كان تناول ثلاث وجبات كبيرة أمرا مرهقا أو غير عملي، فحاول تناول وجبات أصغر حجما وأكثر تكرارا لتنظيم مستويات السكر في الدم والحفاظ على الطاقة.

قم بملء مكان عملك أو سيارتك أو حقيبتك بالوجبات الخفيفة الصحية مثل الفواكه الطازجة والمكسرات.

في بعض الأحيان قد تخلط بين الجوع والجفاف، لذلك اشرب الماء بانتظام.

اجتهد في بدء يومك بوجبة إفطار مغذية.

يؤدي التوتر في كثير من الأحيان إلى فقدان الشهية، مما قد يؤدي إلى تفويت وجبات الطعام، لذا مارس تقنيات إدارة التوتر.