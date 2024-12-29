اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 ديسمبر 2024 04:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

طرح بيض المائدة في سوق اليوم الواحد بالجمالية بسعر 145 جنيها للطبق

الأحد، 29 ديسمبر 2024 02:43 م
طرح بيض المائدة في سوق اليوم الواحد بالجمالية بسعر 145 جنيها للطبق طرح بيض المائدة في سوق اليوم الواحد بالجمالية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية،  على طرح السلع الغذائية ومنتجات الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن بسوق اليوم الواحد بالجمالية ، وطرح بيض المائدة بسعر 145 جنيها للطبق بدلا من 150 جنيها، حيث توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية كل السلع الغذائية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى من 20 إلى 30 %.

22c5b3af-7ef9-462e-b089-b045f34054ce

ونجحت مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في أطلاق سوق اليوم الواحد في العديد من المحافظات المختلفة حيث  يوفر سوق اليوم الواحد جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بجودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

dff48ef5-defd-4a21-b196-d48785aa70b6
 

وافتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ,والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منذ قليل سوق اليوم الواحد في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة  والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ويأتي ذلك بعد نجاح الوزارة في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع بأسعار مخفضة تصل لـ30%  .

IMG-7829
 






مشاركة

وزارة التموين

سوق اليوم الواحد بالجمالية

موعد افتتاح سوق اليوم الواحد بالجمالية

أسعار السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد

سعر السكر اليوم

سعر السكر بسوق اليوم الواحد سعر بيض المائدة بسوق اليوم الواحد

افتتاح سوق اليوم الواحد

سعر اللحوم بسوق اليوم الواحد

سعر الأرز بسوق اليوم الواحد

أسواق اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد بالقاهرة






الرجوع الى أعلى الصفحة