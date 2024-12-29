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وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالجمالية لتوفير السلع بتخفيضات 30%

الأحد، 29 ديسمبر 2024 01:10 م
وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالجمالية لتوفير السلع بتخفيضات 30% وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالجمالية
كتب مدحت وهبة

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افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منذ قليل سوق اليوم الواحد في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة  والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ويأتي ذلك بعد نجاح الوزارة في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع بأسعار مخفضة تصل لـ30%  .

ويوفر سوق اليوم الواحد كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن  والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة ، كما توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين باستمرار مد أسواق اليوم الواحد بالسلع في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين طوال الوقت .

 







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وزارة التموين

سوق اليوم الواحد بالجمالية

موعد افتتاح سوق اليوم الواحد بالجمالية

أسعار السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد

سعر بيض المائدة بسوق اليوم الواحد

افتتاح سوق اليوم الواحد

سعر اللحوم بسوق اليوم الواحد

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أسواق اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد بالقاهرة

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