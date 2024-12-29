طرح اللحوم الطازجة في سوق اليوم الواحد بالجمالية بسعر 275 جنيها للكيلو

كتب مدحت وهبة - تصوير أسامة طلعت

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منتجات اللحوم الطازجة السودانية والسلع الغذائية والخضروات والفاكهة والدواجن المجمدة بسوق اليوم الواحد بالجمالية، وطرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية بسعر 275 جنيها للكيلو، حيث توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين السلع الغذائية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى من 20 إلى 30%.



ونجحت مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في إطلاق سوق اليوم الواحد في العديد من المحافظات المختلفة حيث يوفر سوق اليوم الواحد جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بجودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.



وافتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منذ قليل سوق اليوم الواحد في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ويأتي ذلك بعد نجاح الوزارة في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع بأسعار مخفضة تصل لـ30% .

