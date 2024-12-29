جامعة سوهاج تنظم ندوة توعوية لمكافحة العنف ضد المرأة ضمن مبادرة "بداية"

سوهاج عمرو خلف

نظمت جامعة سوهاج ندوة توعوية لمناهضة ومكافحة العنف ضد المرأة بمقر قاعة المؤتمرات بالمدن الجامعية، حيث استهدفت الندوة الطالبات بقطاع المدن الجامعية، وحاضر فيها الدكتورة عبيره محمود السيد مدير وحده مناهضة العنف ضد المرأة ؛ والدكتور طارق زكى استاذ علم النفس المساعد ومدير مركز خدمة الطلاب ذوى الاعاقة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وإشراف الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومتابعة الدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وبحضور حامد الخولى مدير عام المدن الجامعية وبحضور هيئة الإشراف من المدن الجامعية وذلك ضمن مبادرة بداية.

وتناولت هذه الندوة الحديث عن مدى أهمية وحدة مناهضة العنف ضد المرأة باعتبارها وحدة من الوحدات الهامة والتى تسعى للحماية والدفاع عن حقوق المرأة ومكافحة أشكال العنف التى تستهدفهن.



وأشار المحاضرون إلى أن العنف ضد المرأة من التحديات التي تواجه المجتمع حيث تتعرض المرأة لأنواع مختلفة من العنف سواء كان هذا العنف عنفاً معنوياً او بدنياً أو إلكترونيا ،ثم تناولت الندوة الحديث عن دور الوحدة فى تقديم الدعم النفسى والقانونى ورفع الوعى حول حقوق المرأة والتشجيع على الإبلاغ عن أى نوع من أنواع العنف.

ومن جانبه، أشار حامد الخولى، إلى أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة تلعب دوراً حيويا فى تغيير الأفكار والعادات السلبية التي تؤدى إلى إنتشار العنف ضد المرأة وبفضل جهودها المبذولة استطاعت حماية المرأة وتأمينهن من أى تهديد قد يعرض حياتهن وسلامتهن للخطر.

حضر الندوة 100 طالبة من مختلف كليات الجامعة المقيمات بالمدينة الجامعية واوصت الندوة بتنمية روح ومبدأ التطوع لدي الطالبات للعمل التطوعي في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج.