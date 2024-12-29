الكشف على 1380 مواطن فى 7 قوافل طبية بالبحر الأحمر ضمن "بداية" خلال ديسمبر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن إجراء الكشف الطبى على 1380 مواطن فى 7 قوافل طبية بمدن وقرى المحافظة خلال شهر ديسمبر الجارى، وذلك ضمن مبادرة بداية جديدة.

وأكدت مديرية الصحة ان القوافل استغرقت مدة 14 يوما فى الوحدات التابعة لإدارات رأس غارب والقصير وشلاتين وسفاجا ومرسي علم، وفى اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وتحت اشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر

من جانبها، أكدت الدكتورة سلوي شاذلي محمد مديرة ادارة القوافل ان قد تم الكشف لعدد 1380 حالة و صرف العلاج لعدد 1341 حالة و انه قد تم عمل تحاليل الدم و الطفيليات لعدد 116 حالة وتم عمل الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لعدد 226 حالة و عدد حالات السونار 182 والتثقيف الصحى 202 حالة .

وأضافت مدير ادارة القوافل الطبية أن تم تحويل 4 حالات للمستشفيات التابعة لمحافظة البحر الأحمر وتم عمل اللازم لهم وتم متابعتهم بعد إجراءالتحويل، كما شكلت التخصصات باطنة - جراحة - نساء و توليد - اطفال - عظام - تنظيم الأسرة- الاسنان.

واجريت جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الاحمر.