تكريم أعضاء الجهاز الإدارى الفائزين فى مسابقة التميز البيئى بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شهد الاحتفال السنوى بجامعة المنوفية هذا العام، العديد من التكريمات لاعضاء هيئة التدريس ، وأوائل الكليات والحاصلين علي الماجستير والدكتوراة ، بالإضافة إلى استعراض جهود الجامعة للارتقاء بقطاع شئون التعليم والطلاب، والتى تسعى إلى مواكبة رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالي من خلال تطبيق آليات التحول الرقمي.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أنه ضمن فعاليات اليوم الثانى والاخير للاحتفال بعيد الجامعة السنوي الثامن والأربعين، 306 من أعضاء الجهاز الإدارى والإدارات الفائزة في مسابقة التميز البيئي كما شمل التكريم أسر العاملين ممن توفوا أثناء الخدمة، والعاملين ممن بلغوا سن المعاش والحاصلين على درجة الدكتوراة من الجهاز الإدارى، وذلك بحضور الدكتور إكرامى جمال امين عام الجامعة ، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة وعدد كبير من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومديري العموم ومديري الإدارات والمكرمين.

جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام و اللواء عبد الله عزت السكرتير العام المساعد, الجديد وبحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب العليا والبحوث، الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ، والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة و المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم، والعميد محمد جعفر المستشار العسكرى للمحافظة، والأنبا بنيامين مطران المنوفية، ونواب رئيس الجامعة السابقين، وعمداء الكليات وأمناء عام الجامعة السابقين، وأمناء عام الجامعة المساعدين، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطلاب الجامعة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والمكرمين وذويهم.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة تحظى بجهاز إداري مميز على قدر عالي من الكفاءة والخبرة، واشاد رئيس الجامعة بالمنظومة الجامعية المتكاملة بالجامعة التي تعمل بشكل جماعي على رفع وعلو شأن الجامعة مؤكدا على أن الجهاز الإدارى له دور كبير في نجاح هذه المنظومة التي كان لجهدها اثر كبير في رفع التصنيفات الدولية للجامعة وسمعة الجامعة الأكاديمية وجذب العديد من الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة.

وأوضح القاصد أن محافظة المنوفية تقدر العلم والتعليم معربا عن فخره بكونه من ابناء هذه المحافظة وهذه الأرض الطيبة مؤكدا على سعادته بأن جامعة المنوفية قادرة على تلبية إحتياجات المجتمع المحيط واهالي المحافظة بالإضافة إلي المساهمة في إنشاء جامعة السادات وجامعة المنوفية الأهلية وإنشاء كليات جديدة بالجامعة ولدت عملاقة ساهمت بشكل كبير في الإرتقاء بالمحافظة.

وأضاف رئيس الحامعة، انها تضمنت فعاليات اليوم الثاني من احتفالات عيد الجامعة ال 48 تكريم العاملين المحالين على المعاش وعددهم 306 بإدارات الجامعة المختلفة وتكريم أسر العاملين المتوفيين أثناء الخدمة وعددهم 25، كما تم تكريم العاملين الحاصلين على درجة الدكتوراة وعددهم 10 ،بالإضافة إلي تكريم الإدارات الفائزة في مسابقة التمييز البيئي لهذا العام.

كما كرم 62 من اوائل الخريجين بكليات الجامعة ،والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا السابق لبلوغه سن المعاش ، بالإضافة إلى تكريم الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية وجايزة الجامعة للتفوق والتأليف العلمي ،وشمل التكريم أيضا أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن المعاش وعددهم 62 عضو هيئة تدريس و 4 من أعضاء هيئة التدريس توفي أثناء الخدمة .

وأكد جامعة المنوفية، أن التكريمات شملت الاحتفال 16 من أعضاء الهيئة المعاونة الحاصلين على درجة الدكتوراة و 30 من الحاصلين على الماجستير من الداخل و 10 من الحاصلين على الماجستير من الخارج ، 7 من قيادات العمل الإداري الذين بلغوا سن المعاش.

وإستعرض الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية جهود الجامعة للارتقاء بقطاع شئون التعليم والطلاب ،خلال كلمته في إحتفال الجامعةال 48، مشيرا إلي ان جامعة المنوفية تسعى إلى مواكبة رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالي من خلال تطبيق آليات التحول الرقمي، حيث قامت الجامعة بتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوطين تطبيقات نظم المعلومات الإدارية، وتحسين البوابة الإلكترونية، وآليات الدفع الإلكتروني لتيسير الخدمات للطلاب ، الي جانب تحديث المنصات الإلكترونية الخاصة بالطلاب.

وأضاف القاصد، أن عدد البرامج الدراسية المميزة بكليات الجامعة بلغ 44 برنامجاً متميزاً وفق نظام الساعات المعتمدة، كما تم إصدار دليل الإرشاد الأكاديمي للجامعة، الذي يساعد الطلاب في إختيار المسارات الدراسية المناسبة.

وقال القاصد إنه في إطار التحول الرقمي، تم تطوير الكتاب الإلكتروني والتوسع في إجراء الإختبارات الإلكترونية، مع تحسين بنوك الأسئلة وتطوير مراكز القياس والتقويم لتلبية إحتياجات العملية التعليمية الحديثة.

واشار رئيس الجامعة إلي أنه استجابة لمبادرة "ادرس في مصر"، التي أطلقها رئيس الجمهورية لتعزيز دور مصر كمركز تعليمي إقليمي ودولي، سعت الجامعة إلى تطوير مكتب الوافدين وزيادة عدد الطلاب الدوليين، فتم إنشاء منصة داخلية لتسجيل بيانات الطلاب الوافدين، وقد أثمرت هذه الجهود في زيادة ملحوظة في أعداد الطلاب الوافدين.

ولفت القاصد إلي أن الجامعة سعت إلى تحسين الخدمات المقدمة لطلاب المدن الجامعية من خلال تطوير ها، والإهتمام بصيانة المباني والبنية التحتية للمرافق وتحسين وجودة الوجبات المقدمة لهم لتناسب المجهود الذهني والبدني للطلاب.

واشار القاصد إلي أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية من خلال دعم مشاركة الطلاب في المنافسات الداخلية والخارجية، والمشاركة في المبادرات الرئاسية مثل "بداية جديدة لبناء الإنسان" و"100 يوم رياضة"، بالإضافة إلى دعم صندوق التكافل الإجتماعي للطلاب غير القادرين.

وقال الدكتور أحمد القاصد ان الجامعة تحرص على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائنا من ذوي الهمم، حيث تم إطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة لدعمهم ، بما في ذلك تهيئة المباني لتسهيل الحركة، وتوفير مرافق ملائمة ووسائل تكنولوجية تساعد في تسهيل عملية التعلم. كما تم تصميم برامج تعليمية إلكترونية تسهم في تسهيل التحصيل الدراسي للطلاب من ذوي الهمم، بما يضمن لهم بيئة تعليمية ملائمة ومتطورة.



الاحتفال



الدكتور أحمد القاصد



تكريم أعضاء هيئة التدريس



تكريم الهئية المعاونه