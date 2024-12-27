القاصد يستعرض جهود جامعة المنوفية خلال الاحتفال بعيدها الـ48

المنوفية - محمد فتحى

استعرض الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية جهود الجامعة للارتقاء بقطاع شئون التعليم والطلاب، خلال كلمته فى احتفال الجامعة الـ 48، مشيرا إلى ان جامعة المنوفية تسعى إلى مواكبة رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالى من خلال تطبيق آليات التحول الرقمي، حيث قامت الجامعة بتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوطين تطبيقات نظم المعلومات الإدارية، وتحسين البوابة الإلكترونية، وآليات الدفع الإلكترونى لتيسير الخدمات للطلاب ، إلى جانب تحديث المنصات الإلكترونية الخاصة بالطلاب.

وأضاف القاصد أن عدد البرامج الدراسية المميزة بكليات الجامعة بلغ 44 برنامجاً متميزاً وفق نظام الساعات المعتمدة، كما تم إصدار دليل الإرشاد الأكاديمى للجامعة، الذى يساعد الطلاب فى إختيار المسارات الدراسية المناسبة.

وقال الدكتور أحمد القاصد أنه فى إطار التحول الرقمي، تم تطوير الكتاب الإلكترونى والتوسع فى إجراء الإختبارات الإلكترونية، مع تحسين بنوك الأسئلة وتطوير مراكز القياس والتقويم لتلبية إحتياجات العملية التعليمية الحديثة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه استجابة لمبادرة "ادرس فى مصر"، التى أطلقها رئيس الجمهورية لتعزيز دور مصر كمركز تعليمى إقليمى ودولي، سعت الجامعة إلى تطوير مكتب الوافدين وزيادة عدد الطلاب الدوليين، فتم إنشاء منصة داخلية لتسجيل بيانات الطلاب الوافدين، وقد أثمرت هذه الجهود فى زيادة ملحوظة فى أعداد الطلاب الوافدين.

ولفت القاصد إلى أن الجامعة سعت إلى تحسين الخدمات المقدمة لطلاب المدن الجامعية من خلال تطوير ها، والإهتمام بصيانة المبانى والبنية التحتية للمرافق وتحسين وجودة الوجبات المقدمة لهم لتناسب المجهود الذهنى والبدنى للطلاب.

وأشار القاصد إلى أن الجامعة تولى اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية من خلال دعم مشاركة الطلاب فى المنافسات الداخلية والخارجية، والمشاركة فى المبادرات الرئاسية مثل "بداية جديدة لبناء الإنسان" و"100 يوم رياضة"، بالإضافة إلى دعم صندوق التكافل الإجتماعى للطلاب غير القادرين.

وقال الدكتور أحمد القاصد ان الجامعة تحرص على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائنا من ذوى الهمم، حيث تم إطلاق العديد من ألفعاليات والأنشطة لدعمهم ، بما فى ذلك تهيئة المبانى لتسهيل الحركة، وتوفير مرافق ملائمة ووسائل تكنولوجية تساعد فى تسهيل عملية التعلم. كما تم تصميم برامج تعليمية إلكترونية تسهم فى تسهيل التحصيل الدراسى للطلاب من ذوى الهمم، بما يضمن لهم بيئة تعليمية ملائمة ومتطورة.