تداول 14 ألف طن و970 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 970 شاحنة و155 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 591 شاحنة و 150 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 379 شاحنة و5 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس و EURO STAR ، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين امل و Alcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية ، دليلة و بوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2100 طن بضائع و 295 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفرللسفينتين آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2235 راكب بموانيها.