مركز الطوارئ بالبحر الأحمر يحذر العاملين بالأنشطة البحرية من سوء الطقس

البحر الأحمر - عماد عرفة

حذر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة البحر الأحمر، بناء على ما ورد إليه من مركز معلومات هيئة موانئ البحر الأحمر، بضرورة توخى الحيطة والحذر على مرتادى البحر والقائمين على الأنشطة البحرية لسوء حالة الطقس وزيادة سرعة الرياح.

كما أكد مركز الطوارئ والسلامة العامة بالبحر الأحمر، على حركة المثيرة للرمال والأتربة وسوء الأحوال الجومائية وذلك من اليوم الجمعة حتى الإثنين المقبل.

وأعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء ،بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.