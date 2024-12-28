اليوم السابع
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وزارة التضامن تنظم معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بنادى الزهور

السبت، 28 ديسمبر 2024 05:21 م
وزارة التضامن تنظم معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بنادى الزهور معرض وزارة التضامن ديارنا
كتب مدحت وهبة

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نظمت وزارة التضامن الاجتماعي معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بنادى الزهور بمشاركة متميزة لمنتجات حرفية ويدوية لعدد 25 عارضا وعارضة من الأسر المنتجة، بالإضافة إلى مشاركة متميزة للهلال الأحمر المصري.

وقال رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض أن المعرض استمرت فعالياته على مدى يومين، ووجد إقبالاً واسعاً من رواد النادي، خاصة أنه يأتي تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد، حيث الإقبال على أنواع الشموع والاكسسوارات ومنتجات الخزف المتميزة والمفروشات بتصميماتها الفريدة والمطرزة يدويا والمنتجات الجلدية.

كما تميزت المعروضات من السجاد اليدوي والكليم بروعة التصميمات وارتباطها بالبيئة التراثية المصرية، كذلك أشغال الكورشيه والمنتجات الخشبية من الديكورات، كذلك  منتجات السيناوية من الملابس التراثية والمنتجات الغذائية منتجات سيناء

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معرض ديارنا للحرف اليدوية

 

معرض ديارنا للأسر المنتجة
معرض ديارنا للأسر المنتجة

 

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معرض ديارنا 






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ورارة التضامن

معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بنادى الزهور

معرض ديارنا للأسر المنتجة

معرض وزارة التضامن ديارنا



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