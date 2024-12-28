محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعًا للجنة تطوير أندية وشواطئ المحافظة.. تفاصيل

الإسماعيلية -صبرى غانم

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا بلجنة تطوير الأندية والشواطئ بالمحافظة، بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، دكتور محمد أبونار المستشار الاقتصادي لمحافظ الإسماعيلية، اللواء محمد صيام مستشار المحافظ للأندية والمشروعات، دكتور علي حطب مدير المكتب الفني، ومديري عموم مديرية الإسكان، التخطيط العمراني، الشئون المالية والإدارية، التخطيط والمتابعة، الشئون القانونية، الحسابات الخاصة، العلاقات العامة، الإعلام، السياحة، والإيرادات.

وخلال الاجتماع تم متابعة الإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية لرصد الاحتياجات العاجلة للشواطئ والأندية، بما يحقق تعظيم الإيرادات وخفض المصروفات ودعم البنية التحتية بكافة المشروعات القائمة بالمحافظة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بضرورة ربط الخطط التسويقية لكل مكان بخطة المحافظة الشاملة لتنشيط السياحة، وفتح مجالات جديدة وأنواع جديدة للسياحة، بما يحقق الانتعاش في هذا المجال، مؤكدًا على أهمية التطوير المؤسسي لكل الأندية والدفع بكوادر متميزة قادرة على التطوير والابتكار وتفعيل أسلوب الإدارة بالمشاركة حتى تحقق تلك الأماكن الهدف المرجو منها. مشيرًا إلى أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات الجاذبة للنشاط السياحي، والتي تسهم في وضعها على خريطة مصر السياحية وجذب الاستثمارات إليها وتوفير فرص عمل للشباب.