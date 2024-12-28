محافظ الإسماعيلية: تدريب مهنى مجانى بمجال البناء لطلبة المدرسة المعمارية

الإسماعيلية -صبرى غانم

استقبلت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بمركز التدريب المهني التابع لها، عددًا من طلاب مدرسة الإسماعيلية المعمارية قسم خرسانة مسلحة، وذلك للتدريب بورشة الشدادات المعدنية، بواقع 13 طالبًا، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المديرية ومديرية الإسكان بالمحافظة، والذي يهدف إلى تدريب طلاب التعليم الفني على مهارات التشيد والبناء، مما يساهم في سد احتياجات سوق العمل المتزايدة في هذا المجال

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن تلك الدورات تأتي تفعيلًا لمبادرة التدريب من أجل التشغيل وبروتوكولات العمل التي عقدتها مديرية العمل مع مديرية الإسكان ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ لتوفير أماكن تدريب معتمدة للطلبة وإجازاتهم في المهن التي يقومون بالتدريب عليها.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الإسماعيلية تضم أكثر من 50٪ من طلاب المرحلة الثانوية بقطاع التعليم الفني فكانت المبادرة لخلق فرص عمل لهؤلاء الشباب وإعدادهم إعدادًا جيدًا وإجازاتهم من الجهات المعتمدة لذلك، وهي مديرية العمل؛ حتى يستطيعوا إنشاء مشروعاتهم الخاصة أو إيجاد فرص عمل طبقا لكفاءاتهم و مهاراتهم داخل أو خارج مصر، مؤكدًا على حرصه من خلال المبادرة على رفع كفاءة المتدربين المهنيين وتزويدهم بكل ما هو جديد حتى يستطيعوا مجاراة التطور الحادث في مجال الصناعة.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص عمل حقيقية للطلاب في المشروعات القومية والصناعية بالمحافظة، وتأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتعزيز التعليم الفني والتكنولوجي وتأهيل العمالة الماهرة، كما تهدف إلى توظيف الطاقات البشرية المعطلة وتحويلها إلى عمالة مهنية مدربة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار المحافظ إلى أن الإسماعيلية تضم العديد من المناطق الاقتصادية الكبرى، مثل المنطقة الحرة العامة الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يفتح الباب أمام فرص عمل كبيرة للشباب المؤهلين من خريجي التعليم الفني.

ودعى المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم مبادرات التدريب من أجل التشغيل، وحث الطلاب على الاستفادة من هذه الفرص التدريبية، مؤكدًا أن التعليم الفني هو بوابة المستقبل.

ياتى ذلك تفعيلًا لمبادرة التدريب من أجل التشغيل والتي أطلقها اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية؛ لدعم طلاب المدارس الثانوية الفنية، والشباب من الجنسين الراغبين في تعلم المهن الحرفية (التفصيل ،الخياطة، اللحام ،التشييد والبناء، التبريد والتكييف، وصيانة المحمول)، وذلك من خلال توفير مراكز تدريب مهنية معتمدة لتدريبهم على تلك المهن؛ حتى يستطيعوا إيجاد فرص عمل مناسبة.

