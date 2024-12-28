للسيدات فقط.. علامات لاضطراب الغدد والهرمونات لازم تعرفيها

كتبت مروة محمود الياس

الغدة الدرقية تتحكم في هرمونات الجسم خاصة لدى السيدات، وهى تعمل على تحسين التمثيل الغذائي، ونقص نشاط هذه الغدة يؤثر بشكل عام على حالة نشاط الجسم وعلى التغيرات الهرمونية فيه.

ذكر تقرير نشر في موقع هيلث سايد الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، أن هناك علامات شائعة لاضطرابات الغدة الدرقية لدى النساء بشكل خاص لأنهن الأكثر عرضة لاضطرابات هذه الغدة، خاصة لمرورهن بالكثير من المراحل التي تتغير لديهن فيها الهرمونات، مثل الحمل الرضاعة، والدورة الشهرية وانقطاع الطمث والتغيرات الهرمونية التي تشمل فترات ما قبل الدورة الشهرية وغيرها.

أعراض اضطرابات الغدة الدرقية عند السيدات

أهم هذه الأعراض:

الشعور بالبرودة الشديدة حتى وإن كان الطقس غير بارد، فالنساء أكثر عرضه بالشعور بالطقس البارد ولكن في هذه الأجواء الباردة تشعر المرأة بالبرودة أكثر من غيرها عند اضطراب الغدة الدرقية.

اضطرابات في الوزن حادة تعاني منها المرأة بالانخفاض والزيادة، وخاصة بزيادة الوزن عندما يتباطأ التمثيل الغذائي لديها بسبب ضعف نشاط الغدة الدرقية، والعكس صحيح اذا حدث أفراط في نشاطها.

وفقا للتقرير أيضا فإن الأظافر تصبح هشة عند المرأة وتصبح سهلة التكسر.

تعاني أيضا المرأة من حالة انخفاض في الحيوية شديدة، وتعب عام وتلاحظ هذه الأعراض على مدار اليوم مهما أخذت قسط كاف من النوم.

أيضا تعانى من اضطرابات حادة اثناء الطمث وأثناء مرحلة انقطاعه، تظهر اضطرابات الغدة في هذه الاوقات بشكل خاص، على شكل زيادة في تدفق الدماء واضطرابات في زيارة الدورة الشهرية ذاتها، وفي الجهاز التناسلي لديها.

أغلب السيدات لا يمكنهن إكتشاف اضطرابات الغدة الدرقية نظرا لأن الأعراض لا تكون ظاهرة بشدة، ولكن ضعف العضلات العام، و الإصابة بالتشنجات الشديدة في أغلب الأوقات قد يظهر الإصابة بهذه المشكلة أيضا.

مستوى الطاقة لدى السيدة التي تعاني من مشكلة بالغدة الدرقيه يكون غير منتظم بالمرة وغريب ومتناقض إما بالنشاط الشديد أو بالخمول الحاد.

علاج الغدة الدرقية عند السيدات

ينصح التقرير عند الشعور بهذه الأعراض عند السيدات بزيارة الطبيب المختص، وقياس مستوى الهرمونات وقياس مستوى عمل الغدة الدرقية بشكل خاص.