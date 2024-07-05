لو بتعانى من هذه الآلام قبل الحيض اطمنى على الغدة الدرقية

كتبت إيناس البنا

تعانى أكثر من 90% من النساء من بعض أعراض متلازمة ما قبل الحيض مثل الانتفاخ والصداع والتهيج، فى الأسبوع أو الأسبوعين السابقين لدورتهن الشهرية، وتشمل الأعراض الأخرى ألم الثدى وآلام العضلات وحتى ظهور البثور.

ووفقا لموقع هيلث سايد لا يزال السبب الدقيق لمتلازمة ما قبل الحيض غير معروف، لكن التغيرات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية هي المشتبه به الرئيسى.

ومن المثير للاهتمام أن مشاكل الغدة الدرقية يمكن أن تسبب أيضًا أعراضًا مماثلة مثل التعب وتقلبات المزاج وآلام العضلات، ويثير هذا الارتباط سؤالاً: هل يمكن أن تساهم مشاكل الغدة الدرقية غير المشخصة في تجارب بعض النساء مع متلازمة ما قبل الحيض؟ ربما ترغب النساء اللاتي يعانين من أعراض ما قبل الحيض المزعجة بشكل خاص في التفكير في فحص وظائف الغدة الدرقية.

هل يجب على النساء المصابات بمتلازمة ما قبل الحيض إجراء فحص للغدة الدرقية؟

وفقا لموقع OnlyMyHealth فإنه يجب على النساء المصابات بمتلازمة ما قبل الحيض الشديدة التفكير في فحص الغدة الدرقية، يمكن أن تحاكي أعراض متلازمة ما قبل الحيض الشديدة أحيانًا أعراض اضطرابات الغدة الدرقية، ويمكن أن يساعد فحص وظائف الغدة الدرقية فى استبعاد أو تأكيد مشكلة الغدة الدرقية الأساسية، والتى يمكن إدارتها بالعلاج المناسب، ويُنصح عمومًا بإجراء فحص الغدة الدرقية سنويًا أو حسب نصيحة مقدم الرعاية الصحية.

أعراض متلازمة ما قبل الحيض التى قد تتداخل مع مشاكل الغدة الدرقية

فيما يلي بعض أعراض متلازمة ما قبل الحيض التي قد تتداخل مع مشاكل الغدة الدرقية..

تعب

تقلب المزاج

اكتئاب

تغيرات الوزن

ومن المهم أن نلاحظ أن هذا التداخل قد يجعل من الصعب التمييز بين الاثنين دون إجراء اختبار مناسب.

هل يمكن أن تؤثر وظيفة الغدة الدرقية على أعراض الدورة الشهرية؟

قصور الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض متلازمة ما قبل الحيض مثل التعب والاكتئاب وزيادة الوزن، فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يسبب زيادة القلق، والتهيج، واضطرابات الدورة الشهرية.

نشرت دراسة في مجلة طب الأطفال وعلم الأوبئة حول الولادة ووجدت أنه حتى بين النساء اللاتي يتمتعن بوظيفة الغدة الدرقية الصحية، كانت هناك فروق دقيقة في الدورات الشهرية اعتمادًا على مستويات هرمون الغدة الدرقية.

وعلى وجه التحديد كان لدى النساء اللاتي لديهن مستويات أعلى من هرمون الغدة الدرقية T4 مستويات أعلى من هرمون الاستروجين والبروجسترون أثناء دوراتهن الشهرية، ما أثر على أعراض متلازمة ما قبل الحيض.

لذلك فإن وظيفة الغدة الدرقية السليمة ضرورية لتحقيق التوازن الهرموني، والذي يؤثر بدوره على أعراض متلازمة ما قبل الحيض، كما يؤكد الدكتور شيتي.

عوامل الخطر لمشاكل الغدة الدرقية

يمكن أن تؤدي العديد من عوامل الخطر إلى زيادة احتمالية إصابة النساء المصابات بمتلازمة ما قبل الحيض بحالة أساسية في الغدة الدرقية، وتشمل هذه العوامل..

تاريخ عائلي لمرض الغدة الدرقية

وجود حالات مناعية ذاتية أخرى

العمر (خاصة فوق سن 35 عامًا)

بعض عوامل نمط الحياة، مثل مستويات التوتر المرتفعة والنظام الغذائي السيئ

تغييرات فى نمط الحياة يجب مراعاتها

يمكن أن تفيد عدة تغييرات في نمط الحياة كلاً من متلازمة ما قبل الحيض وصحة الغدة الدرقية، وتشمل هذه التغييرات..

تناول كمية كافية من العناصر الغذائية مثل اليود والسيلينيوم والزنك لصحة الغدة الدرقية، والمغنيسيوم وفيتامين ب6.

إن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر مهم لإدارة الوزن وتقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

تقنيات إدارة التوتر مثل اليوجا والتأمل واليقظة.

من 7 إلى 9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة.