كيف تؤثر مشاكل الغدة الدرقية على الدورة الشهرية للمرأة؟

كتبت فاطمة خليل

الدورة الشهرية هى انعكاس للصحة العامة للمرأة وتتأثر بعدد من العوامل، بما في ذلك حساسية الأنسولين، الهضم، والجهاز المناعي واختلال هرمون الغدة الدرقية، وتنتج الغدة الدرقية هرمونات الغدة الدرقية التي لها وظائف عديدة في الجسم، بما في ذلك التحكم في درجة الحرارة ومستويات الطاقة عندما يكون إنتاج هرمون الغدة الدرقية غير كافٍ، فإن العديد من عمليات الجسم تبطئ وقد تعانين من الإمساك، والتعب، والاكتئاب، وجفاف الجلد، وعدم تحمل البرد، وتشنجات عضلية، وآلام في المفاصل، واكتساب وزن غير مبرر، وعدم انتظام الدورة الشهرية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف تؤثر الغدة الدرقية على الدورة الشهرية؟

تؤثر الغدة الدرقية على المبايض وتتفاعل بشكل مباشر وغير مباشر مع الجلوبيولين المرتبط بالهرمونات الجنسية (SHBG)، على الرغم من أن الغدة الدرقية من الناحية الفنية عضو في جهاز الغدد الصماء، وليس الجهاز التناسلي الأنثوي، فإن هرمونات الغدة الدرقية تساهم في الأداء السليم للجهاز التناسلي الأنثوي.

عندما تنتج الغدة الدرقية كمية قليلة جدًا أو كبيرة جدًا من هرمون الغدة الدرقية، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل متعلقة بالغدة الدرقية مثل دورات الحيض لديك قد تكون غير منتظمة أو خفيفة جدًا أو ثقيلة جدًا.

يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انقطاع الطمث، والذي يُعرَّف بأنه غياب الدورة الشهرية لمدة 90 يومًا أو أكثر، ويمكن أيضًا أن يحدث انقطاع الطمث المبكر بسبب ضعف الغدة الدرقية، أي انقاع الطمث قبل سن 40 عامًا".

إذا كنتِ تعانين من نزيف حيض غزير، أي إذا كنتِ بحاجة إلى تغيير الفوطة الصحية لأقل من ساعتين أو تمرر جلطات في كثير من الأحيان، فقد يكون ذلك بسبب قصور الغدة الدرقية، أي أن الغدة الدرقية لا تنتج ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية.

إذا كنت تعانين من نزيف الدورة الشهرية المتكرر أو إذا استمرت فترات الحيض لفترة أطول، فقد يكون ذلك بسبب قصور الغدة الدرقية.

إذا كنت تعانين من بقع ما قبل الحيض، أي بقع الدورة الشهرية قبل أيام من بدء الدورة الشهرية الفعلية، فقد يكون ذلك علامة على قصور الغدة الدرقية.

إذا كانت دوراتك الشهرية غير منتظمة فقد يكون ذلك بسبب قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية، أي قد يكون بسبب أن الغدة الدرقية تنتج القليل جدًا أو الكثير من هرمون الغدة الدرقية.

إذا لم تحصلي على الدورة الشهرية على الإطلاق، أي أن دورات الحيض غائبة، فقد يكون ذلك أيضًا بسبب قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية.

إذا كنت تعانين من نزيف قليل جدًا أثناء الدورة الشهرية أو كان النزيف خفيفًا جدًا ولفترة أقصر من الدورة العادية ، فقد يكون ذلك بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية.

علاج مشاكل الغدة الدرقية من الأفضل البدء في علاج قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية لتجنب مجموعة من المشكلات الصحية قد تكون أعراض قصور الغدة الدرقية خفيفة ويصعب تحديدها أو شديدة وتضر بنوعية حياتك.

إذا لم يتم علاج قصور الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل:

-العقم

-أمراض القلب

-تلف الأعصاب

تضخم الغدة الدرقية

مشاكل الولادة

يمكن أن تؤثر على صحتك العقلية

زيادة معدل ضربات القلب

هشاشة العظام والشعر

الحساسية للضوء

أمراض القلب

مشكلة النوم

القلق والتهيج