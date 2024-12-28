كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Gut عن أن فئة معينة من الأدوية المضادة للالتهابات، والمعروفة باسم أدوية عامل نخر الورم (TNF)، ويمكن أن تساعد في منع أحد أكثر المضاعفات المنهكة لمرض كرون عند الأطفال - الناسور الشرجي، بحسب موقع تايمز ناو.

دراسة تكشف أسرار الوقاية من مضاعفات مرض كرون عند الأطفال

والناسور الشرجي عبارة عن أنفاق غير طبيعية تتشكل من داخل فتحة الشرج إلى الجلد خارجها. يمكن أن تزيد هذه القروح المؤلمة المفتوحة من خطر الإصابة بالعدوى وتلف الأعضاء وتتطلب علاجات جراحية.

أظهرت الدراسة أن الأطفال الذين تم وصف أدوية مضادة لعامل نخر الورم لهم بعد تشخيصهم كانوا أقل عرضة للإصابة بهذه النواسير المزعجة بنسبة 82%.



يؤثر مرض كرون، وهو حالة التهابية مزمنة في الجهاز الهضمي، على ملايين الأطفال حول العالم ويؤدي المرض إلى أعراض مثل الإسهال والتشنج وآلام البطن والتعب.

سيصاب واحد من كل ثلاثة أطفال مصابين بمرض كرون بناسور شرجي، و غالبًا ما تتطلب هذه النواسير تدخلًا جراحيًا، وسيحتاج ما يقرب من 70 % من الأطفال المصابين بهذه الحالة إلى عملية جراحية واحدة على الأقل.

تتبع البحث الجديد أكثر من 900 طفل تم تشخيصهم حديثًا بمرض كرون.

وجدت الدراسة أن الأطفال الذين تم وصف أدوية مضادة لعامل نخر الورم مثل إنفليكسيماب وأداليموماب منذ بداية علاجهم شهدوا انخفاضًا كبيرًا في خطر الإصابة بناسور شرجي.

وتعمل هذه الأدوية عن طريق حجب عامل نخر الورم، وهي مادة تسبب الالتهاب، وبالتالي تساعد في إدارة المرض ومنع المضاعفات. وكان هذا التأثير ملحوظًا بشكل خاص لدى الأطفال الذين يعانون بالفعل من أعراض مثل علامات الجلد الكبيرة أو القرح أو الشقوق حول فتحة الشرج. ويزيد وجود هذه الآفات من احتمالية الإصابة بناسور الشرج، حيث يرتفع الخطر أربعة أضعاف. ومع ذلك، في هؤلاء الأطفال، قللت الأدوية المضادة لعامل نخر الورم من خطر الإصابة بناسور الشرج بنسبة مذهلة بلغت 93%

وبينما تعد الأدوية المضادة لعامل نخر الورم أكثر تكلفة مقارنة بعلاجات أخرى مضادة للالتهابات

إن منع تطور الناسور الشرجي والمضاعفات اللاحقة قد يوفر في النهاية تكاليف العمليات الجراحية والعلاجات الأخرى المرتبطة بهذه الحالة. وأكد الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور جيريمي أدلر، أستاذ طب الجهاز الهضمي للأطفال في جامعة ميشيغان، أن منع هذه المضاعفات أفضل بكثير من محاولة علاجها بمجرد حدوثها. وأشار إلى أن هذه المضاعفات يصعب معالجتها بشكل فعال بمجرد ظهورها.

وبالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية، تؤكد النتائج أن الأدوية المضادة لعامل نخر الورم ليست أكثر فعالية في منع المضاعفات فحسب، بل إنها أيضًا أكثر فعالية من حيث التكلفة على المدى الطويل. بالنسبة للعائلات، يفرض هذا تحدي اختيار العلاج المناسب، لكن الأدلة تشير إلى أن الأدوية المضادة لعامل نخر الورم تقدم أفضل النتائج من حيث منع المضاعفات الشديدة وتحسين نوعية الحياة للأطفال المصابين بمرض كرون.

أعراض مرض كرون

يمكن أن تشمل أعراض مرض كرون، إلى جانب الناسور الشرجي، التعب وفقدان الوزن وضعف النمو عند الأطفال وآلام البطن المستمرة. في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مضاعفات مثل انسداد الأمعاء أو ثقبها أو تضيقها. وبالتالي، يمكن أن يلعب التدخل المبكر بالأدوية المضادة لعامل نخر الورم دورًا حاسمًا في الحد من خطر حدوث هذه المضاعفات وتحسين الرفاهية العامة للأطفال المتضررين.

