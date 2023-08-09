هيئة الدواء تصدر تحذيرا عاجلا حول مضاد حيوى لعلاج الالتهاب الرئوى

كتب وليد عبد السلام

أصدرت هيئة الدواء المصرية ، تحذيرا عاجلا للمواطنين من المستحضر الحيوي Ciprobay tablet، مؤكدة أن هناك عبوات مقلدة من هذا المستحضر في السوق الدوائية، وعلى المواطنين ضرورة التواصل مع الهيئة في حال شراء هذا المستحضر او التواصل مع الخط الساخن.

المستحضر الحيوي Ciprobay tablet

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، الفرق بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد وجاءت على النحو التالي:

وقالت المنتج الأصلي تكون الكتابة بين أجزاء المثلث من الكرتونة الخارجية، وخامة الورق جيدة ولامعة يوجد عليها طبقة ورنيش لامع.

وفيما يتعلق بالعبوة الخاصة بالمنتج المقلد الكتابة تكون فوق المثلث، وخامة الورق غير جيدة وغير لامعة ولا يوجد عليها طبقة ورنيش لامع.

والشريط الداخلي الكتابة بخط أسود غامق والبيانات المطبوعة على الشريط مكتوبة بخط أصغر وأقل وضوحا ولكن العبوات المقلدة الكتابة تكون بخط أسود فاتح والبيانات المطبوعة على الشريط مكتوبة بخط كبير وأكثر وضوحا.

الخط الساخن لهيئة الدواء

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين في ﺣﺎل وﺟﻮد ﺷﻜﻮى يرجى اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﺼﻴﺪلي ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮة أو اﻻﺗﺼﺎل على اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ 15301.

يذكر أن المستحضر الحيوي Ciprobay tabletهو مضاد حيوي شهير يستخدم في علاج التهاب الرئوي.