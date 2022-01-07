ما هو داء كرون؟ تعرف على علامته المبكرة للجلد والمفاصل

كتب مروة هريدى

مرض كرون هو حالة طويلة الأمد تلتهب فيه القناة الهضمية، والتي يمكن أن تكون مؤلمة وقد تؤدي أحيانًا إلى مضاعفات شديدة، ويمر الأشخاص المصابون بداء كرون أحيانًا ولفترات طويلة بدون أعراض أو يعانون من أعراض خفيفة جدًا، ولكن قد يصابون أيضًا بنوبات مؤلمة، وهناك عدد من الأعراض التي يجب أن تكون على دراية بها، وبينما لا يوجد علاج معروف لمرض كرون، يمكن أن تقلل بعض الأدوية من أعراضه بشكل كبير، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "إكسبريس".

وينتمي مرض كرون إلى مجموعة من الحالات المعروفة باسم أمراض الأمعاء الالتهابية، حيث يصعب تحديد المشكلة التي تعانى منها فى الجهاز الهضمي، إذا لم تبحث عن العلامات، وتشمل بعض الأعراض المبكرة لداء كرون الشعور بالألم والاحمرار في العين، وكذلك ظهور نتوءات حمراء على الجلد، وفقدان الشهية وآلام البطن والحمى والإرهاق وآلام المفاصل والغثيان.

وقد تبدو هذه الأعراض غير مرتبطة أو غير ضارة من تلقاء نفسها، ومن السهل تجاهلها.ومع ذلك، إذا كنت تعاني من أكثر من علامة منها فقد يكون ذلك علامة على إصابتك بمرض كرون.

أعراض مرض كرون في الحالات المتقدمة، تشمل:

البراز الدموي

البراز الأسود

الإسهال الذي لا يستجيب للأدوية.

ويشير التقرير إلى أن الأشخاص المصابين بداء كرون يجدون أعراضهم تتفاقم بعد تناول أطعمة معينة أو التعرض لفترات من الإجهاد الشديد، ومع ذلك، قد يواجهون أيضًا فترات من الهدوء حيث تختفي أعراضهم تمامًا لعدة أسابيع أو شهور أو حتى سنوات مرة واحدة.

ويمكن أن يبدأ مرض كرون في أي عمر، ولكنه يظهر عادةً لأول مرة بين سن 10 و 40 عاماً.

مع الأدوية، يعاني العديد من الأشخاص المصابين بداء كرون من أعراض خفيفة ومتكررة للإسهال والألم، وقد لا يؤثر مرضهم على حياتهم كثيرًا.



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