5 تركيبات من الأدوية احذر تناولها مع بعضها لمنع تفاعلها وحدوث مضاعفات

كتبت أمل علام

يعتمد الكثير منا على بعض الأدوية في مرحلة ما من حياتنا، قد تكون هذه الأدوية شائعة الاستخدام مثل مسكنات الألم مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين للمساعدة في علاج الصداع أو آلام الظهر، أو شيء أكثر مثل أدوية ضغط الدم أو بعض مضادات الاكتئاب .

ووفقا لما ذكره موقع Daily Express، فانه مهما كان الدواء الذي تتناوله، فإنه يجب عليك توخي بعض الحذر بشأن كيفية استخدامه بأمان، وحذر أحد الخبراء من أن بعض هذه الأدوية قد تكون خطيرة عند دمجها مع أدوية أخرى.

حذر بعض الخبراء من 5 تركيبات دوائية يجب تجنبها لأنها قد تشكل خطورة، موضحا، إن "الجمع بين الأدوية قد يعرض صحتك للخطر وقد يزيد من الآثار الجانبية أو يسبب مشاكل صحية أكثر خطورة، وفي بعض الأحيان قد تظهر أعراض جديدة نتيجة للتفاعلات الدوائية، والتي قد يتم الخلط بينها وبين حالة جديدة.

وأضافوا، إنه يمكن أن يحدث العكس أيضًا حيث تقل الفعالية مما قد يعرضك لخطر عدم تناول الجرعة الصحيحة لحالتك، مؤكدين، إن تفاعلات الأدوية يمكن أن تكون خطيرة، إذ تؤثر على ضغط الدم أو معدل ضربات القلب، محذرين، من إنه يمكن أن يحدث تلف الأعضاء، خاصة إذا كانت الأدوية يتم استقلابها بواسطة نفس الأعضاء، مثل تلف الكبد أو الكلى، عند الاستخدام المزمن للأدوية المتفاعلة، قد يزيد أيضًا من خطر إصابتك برد فعل تحسسي، والذي يمكن أن يتراوح من الطفح الجلدي الخفيف إلى الحساسية المفرطة الشديدة، وهي حالة تهدد الحياة".

5 تركيبات يجب عدم تناولها مع بعضها البعض..

1. الأدوية المضادة للالتهابات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين والنابروكسين مع مسيلات الدم، مثل الوارفارين.

حيث إن ذلك قد يؤدي إلى زيادة خطر النزيف، وقالوا، إن الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية يمكن أن تزيد من خطر النزيف عند تناولها مع مسيلات الدم، وكلا العقارين يؤثران على تخثر الدم ويمكن أن يحدث نزيف في الجهاز الهضمي عند تناول الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية".

2. بعض المضادات الحيوية مثل الإريثروميسين والكلاريثروميسين مع الستاتينات" الأدوية المخفضة للكوليسيترول".

حيث ان هؤلاء الأشخاص معرضون لخطر متزايد للإصابة بتلف العضلات، المعروف باسم انحلال الربيدات، مؤكدين، إن "المضادات الحيوية يمكن أن تزيد من تركيز الستاتينات في الدم".

3. أدوية الصداع النصفي ومضادات الاكتئاب..

"إن أدوية التريبتان المستخدمة في علاج الصداع النصفي الحاد ومثبطات السيروتونين الانتقائية المستخدمة في علاج الاكتئاب تعمل على زيادة مستويات السيروتونين"، يمكن أن يُعرف ارتفاع مستوى السيروتونين بمتلازمة السيروتونين، ويسبب علامات وأعراضًا تتراوح من خفيفة (الرعشة والإسهال) إلى شديدة (تصلب العضلات والحمى والنوبات).

4. وسائل منع الحمل الفموية وبعض المضادات الحيوية مثل ريفامبين..

بعض المضادات الحيوية قد تقلل من فعالية أقراص منع الحمل.

5. مضادات الحموضة وبعض المضادات الحيوية مثل التتراسيكلين والسيبروفلوكساسين..

يمكن لمضادات الحموضة أن تمنع امتصاص المضادات الحيوية لأنها ترتبط بها، تناول المضادات الحيوية قبل ساعتين أو بعد 4 ساعات من تناول دواء الارتجاع الحمضي"، حيث يجب عليك دائمًا التحدث إلى طبيبك العام أو الصيدلاني إذا كنت ترغب في تناول دواءين مختلفين في نفس الوقت، إن إجراء فحوصات منتظمة واختبارات الدم سيساعد في مراقبة تأثيرات تركيبات الأدوية وإذا لزم الأمر يمكن إجراء تعديلات على الجرعات".