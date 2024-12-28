حالة الطقس اليوم السبت 28/12/2024 بجنوب سيناء.. الصغرى فى سانت كاترين صفر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم السبت 28/12/2024 ، طقسا باردا نهارا شديد البرودة ليلا، حيث تسجل دردة الحرارة الصغرى فى مدينة سانت كاترين صفر درجة مئوية، فيما تكون سرعة الرياح 28 كيلو فى الساعة، ويكون ارتفاع الأمواج من 2:5 أمتار.

وفيما يلى درجات الحرارة بمدن محافظة جنوب سيناء اليوم السبت 28/12/2024 :

سانت كاترين: العظمى 12 الصغرى 00

راس سدر: العظمي 18 الصغرى 09

طور سيناء: العظمي 21 الصغرى 10

شرم الشيخ: العظمي 21 الصغرى 15

طابا العظمى: 28 الصغرى 13

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 28-12-2024، حيث تستمر الأجواء الشتوية شديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 28-12-2024 ، كما يلى :

طقس بارد على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق.

فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 09، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 07، وسوهاج العظمى 18 درجة، والصغرى 05، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08.