تقل عن 5 درجات فى هذه المناطق.. الأرصاد تكشف آخر تطورات انخفاض الحرارة

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن حالة الطقس اليوم السبت 28-12-2024، تشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء، حيث تقترب درجات الحرارة من الصفر ببعض المحافظات.

ووفقا لنشرة درجات الحرارة متوقع أن تصل درجات الحرارة على شمال الصعيد لأقل من 5 درجات ، وتصل لصفر درجة على سانت كاترين ، وتصل الصغرى على القاهرة 10 درجات .

ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق ، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.



ويسود اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، طقس بارد على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 09، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 07، وسوهاج العظمى 18 درجة، والصغرى 05، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08.



