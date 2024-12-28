إيطاليا تعزز الأمن السيبراني بعد هجمات إلكترونية متتالية

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قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، إن الحكومة تعمل على تعزيز الأمن ضد الهجمات الإلكترونية بعد أن شنَّت مجموعة موالية لروسيا هجومًا على موقع مطار ميلانو ووزارة الخارجية اليوم السبت، في ثالث هجوم إلكتروني خلال ثلاثة أيام.

وأضاف تاجاني - في تصريح له أمام مجلس الشيوخ - وفق ما نقلته وكالة أنباء آنسا الإيطالية: "هجوم القراصنة صباح اليوم هو الهجوم الثالث خلال الأيام الثلاثة الماضية".

وأوضح أن "هذا الهجوم من المحتمل أن يكون من أصل روسي، وقد استهدف موقع وزارة الخارجية، وأعتقد الآن أنه تم حل المشكلة في هذه اللحظات".

وتابع تاجاني قائلاً: "فيما يتعلق بهذه الهجمات الإلكترونية ضد نظامنا، فقد أعطيت تعليمات للأمين العام لوزارة الخارجية لإعداد إصلاحات في الوزارة تشمل إنشاء إدارة عامة تهتم بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي".

وأكد: "نحن نعمل على الرد بحزم على الهجمات الإلكترونية التي تأتي من الخارج. نحن نصدها جميعًا، ولكننا سنرفع عتبة الأمان بشكل أكبر لجميع المكاتب في العالم".