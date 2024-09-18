شركة طيران أنجولية تعلن تعرضها لهجوم سيبرانى

لواندا (أ ش أ)

أعلنت شركة الطيران الأنجولية "TAAG"، تعرض بنيتها التحتية التكنولوجية لهجوم سيبرانى، مما أثر على بعض الخوادم المحلية إلا أن عمليات الطيران والجداول المتعلقة به لم تتأثر بهذا الهجوم.

وفي بيان صدر، اليوم الأربعاء، أكدت الشركة الأنجولية، حدوث اضطراب في بعض الخدمات "المحلية"، لكنها شددت على أن عمليات الطيران مستمرة بما يتوافق مع اللوائح الوطنية والدولية المتعلقة بالسلامة. وكشف البيان عن أنه بعد الهجوم، قامت الشركة بتفعيل خطتها الطارئة، حيث يعمل قسم تقنية المعلومات على استعادة الخدمات المتأثرة.

ورغم أن الشركة لم توضح تفاصيل دقيقة حول الاضطرابات، إلا أنها أكدت أن جداول الرحلات وخدمات الحجز وشراء التذاكر لا تزال تعمل بشكل طبيعي. وتم الإبلاغ عن الحادث إلى الجهات المختصة.