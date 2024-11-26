أكبر بنوك النمسا ينفى حدوث هجمات سيبرانية.. ويؤكد: لدينا أزمة فنية تم حلها

وكالات

أكد بنك "ايرست"، أكبر البنوك النمساوية، استحالة وقوع هجوم سيبراني على خدمات البنك المالية أو تعاملات العملاء.



وقال البنك - في بيان نقلته منصة "فولكس بلات" الأوروبية إنه بسبب مشاكل فنية لم تكن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والموقع الإلكتروني والخدمات في الفروع متاحة أو متاحة فقط بشكل محدود لعدة ساعات اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه تم حل المشكلة الفنية المتعلقة بعمليات الدفع بالبطاقات والسحب النقدي.



ودعا البنك إلى عدم الذعر عند تعثر الدخول على خدمات الاستعلام والتحويلات عبر الإنترنت بسبب كثافة الدخول.



جدير بالذكر أن بنك "اوستريا"، ثاني أكبر البنوك في النمسا، كان قد تعرض لأزمة مماثلة قبل أسبوعين، وتم حلها على الفور.