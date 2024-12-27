مشاركات البابا تواضروس مع المؤسسات التعليمية الكنسية خلال 2024

كتبت – بتول عصام

مع قرب انتهاء عام 2024، كان ومازال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يعمل ويبذل الكثير من أجل خدمة الشعب والكنيسة، ودائما يحرص قداسة البابا على التعاون والمشاركة مع المؤسسات التعليمية الكنسية، وفي التقرير التالي نستعرض أبرزها:

- إلقاء بمدربي "برنامج لوجوس للقيادة LLP" بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (11 فبراير).

- استقبال مجلس جمعية الآثار القبطية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (27 فبراير).

- المشاركة في الملتقى التنشيطي لـ "Copticad" بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية (26 مايو).

- استقبال إدارة مدرسة الكرمة بالمعادي بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (4 يونيو).

- حضور احتفالية تخريج الدفعة الأولى بمركز "إيمي" بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية (25 يونيو).

- حضور احتفالية تخريج دفعة جديدة من دبلومة المشورة، بمدرسة القديس يوسف النجار للمشورة والإرشاد الكنسي (2 يوليو).

- حضور احتفالية تكريم الحاصلين على "الإعدادية" بمدرسة المرقسية للغات بالإسكندرية.

- تكريم خريجي كورس "أنت نجم" بالإسكندرية، بالمسرح الملحق بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية (30 يوليو).

- تكريم أعضاء هيئة التدري وخريجي الدفعة الثالثة من معهد "أربصالين" لإعداد المرتلين بالإسكندرية، بكنيسة مارجرجسفي حي بشر الإسكندرية (31 يوليو).

- تخريج 4 دفعات من "إعداد القادة" بالإسكندرية بمسرح بالمقر البابوي بالإسكندرية (13 أغسطس).

- حضور حفل تخرج معهد المشورة بأرض الجولف بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (32 سبتمبر).

- الاجتماع بمجلس معهد الدراسات القبطية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (4 أكتوبر).

- احتفالية معهد المشورة بالمعادي مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (29 أكتوبر).

- لقاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في الدراسات القبطية في ختام مؤتمر جمعية الآثار القبطية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (16 نوفمبر).

