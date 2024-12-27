أطعمة ومشروبات تحميك من جفاف العين في الشتاء

كتبت مروة هريدى

مع حلول فصل الشتاء، يمكن أن يؤثر انخفاض درجات الحرارة وجفاف الهواء سلبًا على صحتك العامة، بما في ذلك عينيك، وتعد مشاكل العين مثل الجفاف والتهيج والتعب شائعة خلال هذا الموسم، ومع ذلك، يمكن أن يكون النظام الغذائي المناسب حليفك في الحفاظ على صحة العين ومنع الأمراض، ومن خلال دمج الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية في نظامك الغذائي الشتوي، يمكنك حماية بصرك والحفاظ على ترطيب عينيك وتغذيتها، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 8 أفضل الأطعمة والمشروبات التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي الشتوي للحصول على عيون صحية:



الجزر

يعتبر الجزر معزز الرؤية فهو غنى بالبيتا كاروتين، وهو نوع من فيتامين A ضروري للرؤية الجيدة، وتساعد هذه المغذيات في الحفاظ على صحة العينين وتمنع حالات مثل جفاف العين والعمى الليلي.

السبانخ والخضراوات الورقية

الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب تعتبر مصدرًا غنيًا باللوتين والزياكسانثين ومضادات الأكسدة التي تحمي عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وتقلل من خطر الإصابة بحالات مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

الفواكه الحمضية

مثل البرتقال والجريب فروت والليمون غنية بفيتامين C، وهو مضاد للأكسدة يقوي الأوعية الدموية في العين ويقلل من خطر إعتام عدسة العين، استمتع بتناول برتقالة طازجة أو اشرب منقوع ماء الليمون الدافئ لتعزيز المناعة وصحة العين.

اللوز والمكسرات

المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق هي مصادر ممتازة لفيتامين E، الذي يحمي العينين من أضرار الجذور الحرة، كما ـن الجوز غني أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعد ضرورية لمنع جفاف العين.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والماكريل والتونة غنية بأوميجا 3 وتحتوي على نسبة عالية من حمض الدوكوساهيكسانويك وإيكوسابنتانويك، وهما نوعان من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقاوم متلازمة جفاف العين من خلال دعم إنتاج الدموع، كما تعمل هذه الأحماض الدهنية على تقليل خطر التنكس البقعي.

البيض

خاصة صفار البيض فهو مصدر المغذيات لأنه غني باللوتين وزياكسانثين وفيتامين A والزنك، وكلها ضرورية للحفاظ على صحة العين، ابدأ صباحك في الشتاء بتناول وجبة إفطار غنية بالعناصر الغذائية تعتمد على البيض للحفاظ على عينيك في أفضل حالاتها.

البطاطا الحلوة

تعتبر البطاطا الحلوة طعامًا مريحًا غنية بالبيتا كاروتين، وهى أحد الأطعمة المفضلة في الشتاء ومصدر ممتاز للبيتا كاروتين وفيتامين C والبوتاسيوم، وتدعم هذه العناصر الغذائية صحة الشبكية وتحمي عينيك من الإجهاد التأكسدي.

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر إكسيرًا مضاد للأكسدة مليء بالكاتيكين، وهي مضادات أكسدة قوية تحمي العينين من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية والإجهاد التأكسدي، تناول كوبًا دافئًا من الشاي الأخضر خلال الشتاء للحصول على منشط مهدئ وواقي للعين.

فيما يلى.. نصائح لتعزيز صحة العين في الشتاء حافظ على رطوبة جسمك:

- اشرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب عينيك ومنع الجفاف الناتج عن التدفئة الداخلية.

- الحد من وقت الشاشة، وغالبًا ما يعني الطقس البارد قضاء المزيد من الوقت في الداخل، مما يؤدي إلى زيادة التعرض للشاشة.

- خذ فترات راحة متكررة لتقليل إجهاد العين الرقمي.

- استخدم جهاز ترطيب لمنع جفاف العين وتهيجها.

- احمِ عينيك في الهواء الطلق من خلال ارتداء النظارات الشمسية لحماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية، حتى في الشتاء.

- يمكن أن يساعد النظام الغذائي الشتوي المتوازن الغني بمضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات الأساسية العجائب لصحة عينيك.