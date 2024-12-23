بعد الثلاثين.. لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب؟ .. اعرف السر والحلول السهلة

لكل من تخطى الثلاثين من عمره هل لاحظت يوما أن فقدان الوزن أصبح أمرا صعبا، أو على الأقل أبطا قليلا مما كان عليه في سنواتك السابقه؟!
الإجابة نعم، فلابد وأنك لاحظت ان فقدانك للوزن اصبح أصعب مما كان عليه في السنوات السابقة، وهذا الامر طبيعي وتدريجي وفقا لنمو الجسم وتغير معادلاته وطبيعته، هذا ما أكد تقرير نشر في موقع ماونت اليزابيث.
تابع التقرير موضحا أنه عندما نتخطى الثلاثين من العمر يبدأ الجسم في تغيير أنماطه الغذائية وطبيعة التمثيل الغذائي وعملية الآيض لها فضلا عن الإبطاء في امتصاص العناصر الغذائية وبالتالي تتباطئ عملية التمثيل ككل، يبدا الجسم في احتياج عدد أقل من السعرات الحرارية كلما تقدمنا في العمر وبالتالي تتغير العادات الغذائية ويصبح استهلاك السعرات الحرارية أكثر صعوبه، وبالتالي يؤدي هذا الخلل في عملية الحرق مقابل عمليه استهلاك السعرات الحرارية مقابل العادات الغذائية التي اعتدت عليها طوال حياتك قبل عمر الثلاثين، إلى الزيادة في الوزن أو صعوبة فقدان الوزن.
بعض النصائح قد تساعدك على فقدان الوزن الجيد بعد عمر الثلاثين ومتماشيا مع طبيعة التمثيل الغذائي في هذا العمر:
- إتباع نظام غذائي صحي منضبط يحتوي على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم
- قلل من الدهون والمقليات والأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية العالية دون فائدة
- ممارسة التمارين الرياضية أمرا في غاية الأهمية ولا يمكن الإستغناء عنه بعد هذا العمر
- عدم إتباع الانظمة الغذائية التي تهدف لإنقاص الوزن القاسية بل يجب أن تكون معتدلة
- ممارسةواليوجا من أفضل الرياضات في هذا العمر التي تساعد على ضبط الوزن
- الإهتمام بالنشاط ولا حركة وعدم الارتكان للخمول والكسل
- الإهتمام بالمكملات الغذائية وفقا لرؤية الطبيب المختص ووفقا لطبيعة الحال
- الإمتناع عن شرب السكريات أو إضافة السكر واستخدام البدائل الصحية في كل المشروبات والأكلات
- الإهتمام بمواعيد النوم وتنظيمها والحصول على قسط وافر من النوم