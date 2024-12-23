بعد الثلاثين.. لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب؟ .. اعرف السر والحلول السهلة

كتبت مروة محمود الياس

لكل من تخطى الثلاثين من عمره هل لاحظت يوما أن فقدان الوزن أصبح أمرا صعبا، أو على الأقل أبطا قليلا مما كان عليه في سنواتك السابقه؟!

الإجابة نعم، فلابد وأنك لاحظت ان فقدانك للوزن اصبح أصعب مما كان عليه في السنوات السابقة، وهذا الامر طبيعي وتدريجي وفقا لنمو الجسم وتغير معادلاته وطبيعته، هذا ما أكد تقرير نشر في موقع ماونت اليزابيث.

تابع التقرير موضحا أنه عندما نتخطى الثلاثين من العمر يبدأ الجسم في تغيير أنماطه الغذائية وطبيعة التمثيل الغذائي وعملية الآيض لها فضلا عن الإبطاء في امتصاص العناصر الغذائية وبالتالي تتباطئ عملية التمثيل ككل، يبدا الجسم في احتياج عدد أقل من السعرات الحرارية كلما تقدمنا في العمر وبالتالي تتغير العادات الغذائية ويصبح استهلاك السعرات الحرارية أكثر صعوبه، وبالتالي يؤدي هذا الخلل في عملية الحرق مقابل عمليه استهلاك السعرات الحرارية مقابل العادات الغذائية التي اعتدت عليها طوال حياتك قبل عمر الثلاثين، إلى الزيادة في الوزن أو صعوبة فقدان الوزن.

بعض النصائح قد تساعدك على فقدان الوزن الجيد بعد عمر الثلاثين ومتماشيا مع طبيعة التمثيل الغذائي في هذا العمر: