هل يتخلص الأطفال من اضطرابات التعلم مع التقدم فى السن؟

كتب – حسام الشقويرى

إذا تم تشخيص طفلك للتو باضطراب التعلم، فقد تتساءل عما إذا كان سيتخلص منه مع تقدمه في العمر، فلا تختفي اضطرابات التعلم، ولكن الأطفال الذين يعانون منها يمكنهم التعلم بنجاح مع الدعم المناسب، من خلال فهم كيفية تعلمهم والتعرف على نقاط القوة والضعف لديهم، يمكن للأطفال الذين يعانون من اضطرابات التعلم أن يزدهروا مثل أي طفل آخر، وفقًا لما نشره موقع childmind.

ومن المرجح أن تتغير الطريقة التي يؤثر بها اضطراب التعلم على طفلك بمرور الوقت، في بعض الحالات، قد تتفاقم التحديات مع تقدم طفلك في العمر، على سبيل المثال، غالبًا ما يواجه الأطفال المصابون بعسر القراءة صعوبات أكبر في أواخر المدرسة الابتدائية، عندما يُتوقع منهم القراءة والكتابة بطلاقة أكبر.

من ناحية أخرى، يمكن أن يصبح التعامل مع اضطرابات التعلم أسهل مع اكتساب الأطفال للأدوات اللازمة للتعامل معها. يمكن للتكنولوجيا الخاصة والاستراتيجيات التنظيمية والتسهيلات المدرسية أن تساعد الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التعلم. من المهم العمل مع طفلك عندما يكبر لفهم كيفية تأثير اضطراب التعلم عليه ومساعدته على المطالبة بالدعم في المدرسة.

كلما حصل الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التعلم على الدعم في وقت مبكر، كلما كان من الأسهل عليهم التفوق لاحقًا. يمكن أن يساعدهم التعليم المتخصص في بناء المهارات الأكاديمية. والحصول على الدعم في وقت مبكر يساعد الأطفال على الشعور بالراحة في الاختلاف عن أقرانهم واكتساب الثقة في طلب ما يحتاجون إليه.

إن الثناء على طفلك لجهوده في المدرسة بدلاً من أدائه في الاختبار أو الواجب المدرسي يُحدث فرقًا كبيرًا. إن تعلُّم طفلك في وقت مبكر أن تقديره لذاته لا يرتبط بأدائه الأكاديمي يمكن أن يساعده على اكتساب احترام الذات والبناء على نقاط قوته.

الأطفال لا يتخلصون من اضطرابات التعلم مع التقدم في السن. اضطرابات التعلم هي مشاكل في النمو العصبي تظهر في السنوات الدراسية المبكرة وتتميز بتحديات مستمرة، وأكثرها شيوعًا في القراءة ( عسر القراءة ) أو الكتابة ( عسر الكتابة ) أو الرياضيات ( عسر الحساب ). ولكن في حين أن اضطرابات التعلم لا تختفي، فإن الأطفال الذين يعانون منها يمكنهم التعلم بنجاح، مع الاستراتيجيات والدعم المناسبين. ومع تقدم الأطفال في السن، يمكنهم أن يصبحوا أفضل وأفضل في استخدام نقاط قوتهم للتغلب على صعوبات التعلم لديهم.

التدخلات المبكرة تصنع الفارق

يمكن أن يساعد التعرف المبكر على اضطرابات التعلم والتدخل لعلاجها في تعزيز النجاح الأكاديمي لطفلك ورفاهته العاطفية مع تقدمه في العمر. يمكن للمحترفين مساعدة طفلك على تعلم كيفية الاعتماد على نقاط قوته وبناء المهارات في المجالات التي يعاني منها، على الرغم من أن الأدوات المحددة ستعتمد على نوع الاضطراب وشدته.

دعم الاحتياجات العاطفية والأكاديمية لطفلك

يمكن أن تؤثر اضطرابات التعلم على تقدير الأطفال لذواتهم ، وخاصة إذا لم يتم اكتشاف حالتهم لعدة سنوات. غالبًا ما يشعر الأطفال بالإحباط إذا واجهوا صعوبة في مواكبة زملائهم في الفصل، وقد يتصرفون بشكل غير لائق في المدرسة أو ينسحبون من المواقف الاجتماعية - مما يعني أن الحصول على دعم عاطفي قوي في المنزل أكثر أهمية.

حاول التحدث مع طفلك عن اضطرابه عندما يكون صغيرًا، حتى يتمكن من الشعور بالراحة مع فكرة الاختلاف عن بعض أقرانه. حافظ على التواصل مع المتخصصين في المدرسة للتأكد من توفر التسهيلات المناسبة للاختبار وبرامج التعلم لطفلك. لا تخف من طلب الدعم من المدافعين عن التعليم أو مجموعات الدعم أو المتخصصين في الصحة العقلية. وعندما يكبر طفلك بما يكفي، يمكنك مساعدته على ممارسة الدفاع عن نفسه - وهي مهارة يمكنه استخدامها في البيئات الأكاديمية أو المهنية عندما يكبر.

في المنزل، حاول أن تتأكد من أن طفلك يشعر بالراحة عند طلب المساعدة في أداء الواجبات المنزلية، وامتدحه على جهده وليس على أدائه في الاختبار أو الواجب. إن إدراكه في وقت مبكر أن تقديره لذاته لا يرتبط بأدائه الأكاديمي يمكن أن يساعده على اكتساب احترام الذات والشعور بمزيد من الثقة في مواجهة التحديات في وقت لاحق.