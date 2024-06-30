لا تخجل كونك شخصًا انطوائيًا؟ إليك بعض النصائح للحفاظ على صحتك العقلية

كتبت مروة هريدى

كونك شخصًا انطوائيًا يأتي مع مجموعة فريدة من نقاط القوة والتحديات، غالبًا ما يزدهر الانطوائيون في البيئات التي تسمح بالتأمل والتفكير العميق والأنشطة الفردية، ومع ذلك، تشكل أحيانًا تحديات للصحة العقلية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، خاصة في عالم منفتح، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" بعض النصائح لمساعدة الانطوائيين.

فيما يلى.. 8 نصائح لمساعدة الانطوائيين في الحفاظ على صحتهم العقلية:



احتضن انطوائك

الخطوة الأولى للحفاظ على صحة نفسية جيدة باعتبارك انطوائيًا هي قبول شخصيتك واحتضانها، عليك أن تدرك أن الانطوائي ليس عيبًا، بل هو سمة فريدة لها نقاط قوة خاصة بها، إن فهم أنك تستعيد طاقتك من خلال العزلة والأنشطة الهادئة يمكن أن يساعدك على اتخاذ الخيارات التي تتوافق مع احتياجاتك، إن قبول نفسك بشكل كامل يمكن أن يخفف من التوتر غير الضروري ويعزز احترام الذات .

خلق بيئة سلمية

غالبًا ما يحتاج الانطوائيون إلى بيئة هادئة لإعادة شحن طاقتهم، لذلك اخلق لنفسك البيئة المناسبة للابتعاد عن ضجيج وفوضى العالم الخارجي، وقد يتضمن ذلك إعداد زاوية مريحة للقراءة، أو الحفاظ على مساحة خالية من الفوضى، أو حتى مجرد وجود زاوية هادئة حيث يمكنك الاسترخاء، حيث يمكن للبيئة الهادئة أن تعزز صحتك العقلية بشكل كبير وتوفر لك فترة راحة تشتد الحاجة إليها من الضغوط اليومية.

إعطاء الأولوية للوقت المنفرد

بالنسبة للانطوائيين، فإن الوقت المنفرد أمر بالغ الأهمية لإعادة شحن طاقاتك، تأكد من تخصيص فترات منتظمة يمكنك فيها أن تكون بمفردك وتقوم بالأنشطة التي تستمتع بها، مثل قراءة كتاب أو الكتابة أو التأمل أو مجرد المشي في الطبيعة، ويضمن جدولة الوقت المنفرد في يومك أن يساعدك في إدارة التوتر وتجنب الإرهاق، كما من المهم أن تبلغ الأصدقاء والعائلة بحاجتك إلى العزلة حتى يفهموا حدودك ويحترموها.

إدارة التفاعلات الاجتماعية

في حين أن التفاعلات الاجتماعية أمر لا مفر منه وضروري، إلا أنها قد تكون مرهقة للانطوائيين، لذلك من المهم إدارة هذه التفاعلات بطريقة جيدة، من خلال اختيار الأنشطة الاجتماعية التي تتوافق مع اهتماماتك وتمنحك راحة في الوقت نفسه، وابتعد عن التفاعلات التي قد تسبب لك الشعور بالإرهاق، حيث يمكنك عند حضور التجمعات الاجتماعية، التخطيط لوقت راحة قبل وبعد لإعادة شحن طاقاتك، وأحط نفسك بعدد قليل من الأصدقاء المقربين بدلًا من المجموعات الكبيرة، فغالبًا ما تكون العلاقات العميقة والهادفة أكثر إشباعًا للانطوائيين.

ممارسة اليقظة والتأمل

اليقظة والتأمل من الممارسات الممتازة للانطوائيين، فهي تعزز الشعور بالهدوء، وتعزز الوعي الذاتي، وتساعد في إدارة التوتر، ويمكن للتأمل المنتظم أن يحسن التركيز والتنظيم العاطفي، مما يجعل التعامل مع التحديات اليومية أسهل، ويمكن دمج تقنيات اليقظة، مثل التنفس العميق أو المشي اليقظ، في روتينك اليومي لمساعدتك على البقاء، ويعزز قدرتك على التعامل مع التوتر وتحسين صحتك العقلية بشكل عام.

الانخراط في أنشطة إبداعية

غالبًا ما يتمتع الانطوائيون بحياة داخلية غنية وتقدير قوي للمساعي الإبداعية، ويمكن أن يكون الانخراط في الأنشطة الإبداعية مثل الكتابة أو الرسم أو العزف على آلة موسيقية أمرًا مُرضيًا وعلاجيًا بشكل لا يصدق، حيث تتيح هذه الأنشطة التعبير عن نفسك وتوجيه أفكارك وعواطفك بطريقة مثمرة.

ضع حدودًا في التعامل مع الآخرين

يعد وضع حدودًا في التعامل مع الآخرين أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة العقلية ويتضمن ذلك معرفة حدودك وإيصالها بفعالية إلى الآخرين، ولا تشعر بأنك ملزم بتوسيع دائرتك لتلبية توقعات الآخرين، سواء كان ذلك يتعلق بالعمل، أو الالتزامات الاجتماعية، أو الالتزامات العائلية، فمن المهم أن تدرك متى تحتاج إلى استراحة وتؤكد حاجتك إلى المساحة الفردية، وهذا يساعدك على منع الإرهاق ويضمن لك الطاقة اللازمة للعناية بنفسك.

اطلب الدعم

قد تكون هناك أوقات تحتاج فيها إلى دعم إضافي للحفاظ على صحتك العقلية، لذلك لا تتردد في طلب المساعدة من الأخصائي النفسى إذا كنت تشعر بالإرهاق أو القلق أو الاكتئاب، الذى يتيح لك العلاج بأدوات واستراتيجيات قيمة لإدارة التوتر وتعزيز الرفاهية.