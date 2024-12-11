انطلاق مبادرة تحسين مهارات القراءة والكتابة لطلاب التعليم الأساسى بدمياط

دمياط معتز الشربينى

انطلقت اليوم فاعليات تعزيز مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلتين، الابتدائية والإعدادية بمدارس محافظة دمياط وذلك من خلال قطعة إملاء موحدة لقياس مهارات الكلاب في القراءة والكتابة علي ام يكون التصحيح ورصد الدرجات في نفس اليوم لحصر الطلاب الضعاف فى مهارات القراءة والكتابة وعمل خطط علاجية لهم

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم بتحسين مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب مرحلة التعليم الأساسى ومنها مدارس دمياط.

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط وإشراف ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.



