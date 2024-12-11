اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 04:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق مبادرة تحسين مهارات القراءة والكتابة لطلاب التعليم الأساسى بدمياط

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 03:16 م
انطلاق مبادرة تحسين مهارات القراءة والكتابة لطلاب التعليم الأساسى بدمياط جانب من المبادرة
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت اليوم فاعليات تعزيز مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلتين، الابتدائية والإعدادية بمدارس محافظة دمياط وذلك من خلال قطعة إملاء موحدة لقياس مهارات الكلاب في القراءة والكتابة علي ام يكون التصحيح ورصد الدرجات في نفس اليوم لحصر الطلاب الضعاف فى مهارات القراءة والكتابة وعمل خطط علاجية لهم

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم  بتحسين مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب مرحلة التعليم الأساسى ومنها مدارس دمياط.

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط وإشراف  ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.


 







مشاركة

دمياط

تعليم دمياط

اخبار التعليم

أخبار دمياط




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة