عضمك حديد.. 5 أطعمة صحية لا تفوتك

كتبت مروة محمود الياس

قوة عظامك وأعصابك وعضلاتك تزيد من نظامك الغذائي الصحى وكذلك الرياضي، فكلما كنت مهتمًا بالخيارات الغذائية الصحية التي تدخلها في نظامك الغذائي اليومي والتي تدعم نسب الكالسيوم والفسفور في الجسم، كنت أكثر تمتعًا بصحة عظام جيدة وأعصاب قوية.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض فإن هناك مجموعة من النصائح التي يمكنها أن تجعلك تتمتع بصحة عظام جيدة تمكنك من الحركة وبذل الجهد وتحمل الأحمال والجهد العالي، وتجعلك أكثر قوة وصلابة:

اهتم بالنظام رياضي صحي لا تتخلى عنه بممارسة بعض التمرينات الرياضية اليومية.

اهتم بالنظام غذائي صحي يعتمد على كل الأطعمة الصحية غير المصنعة أو المقلية.

الراحة والنوم الجيد يعزز من صحة عظامك وأعصابك دون إفراط.

الاهتمام بالحركة والنشاط وعدم الامتثال للكسل والخمول.

وفيما يلي مجموعة من الأكلات التي تعزز من صحةةالعظام وتقويها:

الجبن بأنواعه أحد أهم منتجات الألبان التي تعزز نسب الكالسيوم والفيتامينات والبروتينات الأخرى في جسم الإنسان وعظامه، كل أنواع الأجبان تحتوي على الكالسيوم ولكن يمكن تحديد الأنواع الأكثر احتواءا على الكالسيوم والتي تعزز من صحة العظام بداية من الجبن السويسري ثم الموتزاريلا ثم الشيدر وأخيرا البرميزان والقريش.

سمك السردين من أهم أنواع الأسماك التي تحتوي على ما يعادل 350 ملغ من الكالسيوم وهي نسبة جيدة للغاية تعزز بالنسب الكالسيوم في الجسم وبالتالي تحسن من صحة العظام بشكل ملحوظ.

صفار البيض يحتوي على كم هائل من الكالسيوم ما يعادل 22 ملغ وهو ما يحسن من مستويات فيتامين د في الجسم وبالتالي يحسن من صحة العظام بشكل عام وقوتها وسلامتها.

سمك التونة أحد أهم أنواع السمك الصحية المتوفرة التي تحتوي على كم هائل من الكالسيوم وفيتامين د مما يعادل 26 ملغ من الكالسيوم وبالتالي تعزز صحة الجسم والعظام بشكل عام والعضلات والأعصاب.

الخضروات الصحية التي تروي الجسم وتمده بالمياه التي يحتاجها والفيتامينات والعناصر والمعادن يجب أن تدخل في نظامك الغذائي يوميا سواء الورقية أو العادية.