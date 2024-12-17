أطعمة الشتاء تعزز صحتك وتحميك من نزلات البرد

كتبت فاطمة خليل

فصل الشتاء من أكثر المواسم التي تنتشر فيها نزلات البرد والأنفلونزا، ويمكن اتباع نظام غذائى يتكون من مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة جسمك، في هذا التقرير نتعرف على أساسيات النظام الغذائي الشتوي الصحي، بحسب موقع "standard".

فصل الشتاء الموسم المثالي للاستمتاع بالوجبات الدسمة والأطعمة المغذية التي لا تبقيك دافئًا فحسب، بل تعزز أيضًا المناعة ومستويات الطاقة والصحة العامة،

ويمكن للنظام الغذائي الشتوي المتوازن أن يجهز جسمك لمحاربة الأمراض الموسمية مع الحفاظ على بشرتك وطاقتك سليمة.

نظام غذائي شتوي لتغذية جسمك

النظام الغذائي الشتوي المغذي هو أفضل دفاع ضد البرد والتحديات المرتبطة به.

من خلال تناول الأطعمة الموسمية والدهون الصحية والأطعمة الخارقة المعززة للمناعة، يمكنك ضمان بقاء جسمك دافئًا وصحيًا ونشطًا.

اجمع بين هذا والترطيب المناسب والوجبات المتوازنة، وستكون جاهزًا للاستمتاع بموسم شتاء خالٍ من الأمراض.

تناول الخضراوات الموسمية

يوفر الشتاء مجموعة من الخضراوات الطازجة المليئة بالعناصر الغذائية والتي تعد لذيذة وصحية.

الخضروات الجذرية: الجزر والبطاطا الحلوة والفجل واللفت غنية بفيتامينات أ و ج، وهي ضرورية لتعزيز المناعة والحفاظ على صحة الجلد.

الخضراوات الورقية: السبانخ، والكالسيوم، ومضادات الأكسدة، التي تساعد في مكافحة التعب وتعزيز صحة العظام. الخضراوات الصليبية: البروكلي، والقرنبيط، والكرنب غنية بالألياف، وهي رائعة لإزالة السموم من نظامك.

أدرج الحبوب الكاملة



الحبوب الكاملة هي مصدر رائع للكربوهيدرات المعقدة، والتي توفر طاقة طويلة الأمد وتبقيك نشيطًا خلال الأيام الباردة، مثل: الشوفان والكينوا والأرز البني.

هذه الحبوب ليست فقط معززات للطاقة ولكنها تساعد أيضًا في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بسبب محتواها العالي من الألياف.

تناول الدهون الصحية

الدهون الصحية ضرورية خلال فصل الشتاء للحفاظ على ترطيب بشرتك ومرونة مفاصلك، حيث يمكن أن يسبب الطقس البارد الجفاف والتصلب.

المكسرات والبذور: اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعمل على تحسين صحة الدماغ والقلب.

دهون الطهي: يمكن استخدام السمن البلدي وزيت الزيتون باعتدال لإعداد وجبات لذيذة ومغذية.

مصادر أخرى: أدرج الأفوكادو والأسماك الدهنية مثل السلمون في نظامك الغذائي للحصول على كمية إضافية من الدهون الصحية.

عزز المناعة بالأطعمة الخارقة

الشتاء هو موسم نزلات البرد والإنفلونزا، مما يجعل من الضروري تضمين الأطعمة التي تعزز المناعة في نظامك الغذائي.

الثوم والزنجبيل: هذه المكونات الطبيعية المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات مثالية لدرء العدوى الموسمية.

الحمضيات: البرتقال والليمون والكشمش الهندي (الأملا) غنية بفيتامين سي، وهو عنصر غذائي أساسي لتقوية المناعة.

الكركم: يُعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات، ويمكن تناوله في الحليب الدافئ للحصول على مشروب مريح وصحي.

أضف الزنجبيل المبشور الطازج إلى الشاي أو اصنع صلصة سلطة منعشة بالليمون والعسل.

ابق دافئًا بالمشروبات الدافئة

يعد المشروب الدافئ راحة فورية في الشتاء، واختيار المشروبات المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

شاي الأعشاب: المشروبات المصنوعة من الزنجبيل أو البابونج أو النعناع مهدئة وتساعد في الهضم.

الحليب بالبهارات: الحليب الذهبي (الحليب بالكركم والتوابل) خيار ممتاز لتعزيز النوم والمناعة.

الشوربة: الشوربة المصنوعة من الخضار أو الدجاج أو العدس مرطبة ومغذية للجسم.

للتدفئة دون تناول سعرات حرارية إضافية، استبدل الهوت تشوكليت المحلى بالشاي الأخضر أو وعاء من حساء الطماطم.

أعطِ الأولوية للبروتين

يعد البروتين أمرًا حيويًا خلال فصل الشتاء للحفاظ على صحة العضلات وإصلاح الأنسجة ودعم الجهاز المناعي.

الخيارات النباتية: البقوليات والعدس والجبن والتوفو مصادر رائعة للبروتين النباتي.

الخيارات غير النباتية: البيض والأسماك والدواجن الخالية من الدهون خيارات ممتازة لغير النباتيين.