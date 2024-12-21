7 أطعمة شتوية تعزز مناعتك في الطقس البارد

كتبت إيناس البنا

يتمتع فصل الشتاء بكثرة الخضراوات والفواكه الغنية بالعديد من الفيتامينات التي تعزز المناعة وتقوى الجسم ضد العديد من الأمراض.

يتطلب كل موسم نظامًا غذائيًا محددًا يمكنه معالجة مشاكل صحية معينة وتعزيز المناعة، مع توفير الصحة العامة، وفي فصل الشتاء، من الضروري تناول بعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي يمكنها علاج مجموعة من المشكلات الصحية، مع تعزيز الهضم الصحي، وحماية الأعضاء الرئيسية، والحفاظ على الجسم خاليًا من الأمراض، وما إلى ذلك.

أطعمة غنية بالعناصر الغذائية يجب عليك تناولها في فصل الشتاء

فيما يلى حسب موقع " healthsite"، أطعمة غنية بالفيتامينات

1. البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بفيتامين أ والألياف، ويمكنها دعم صحة البصر، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، والمساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم، وتوفير فوائد مضادة للأكسدة

2. الحمضيات

تشمل الأمثلة البرتقال والجريب فروت والليمون، فهي غنية بفيتامين سي ويمكنها تعزيز وظيفة المناعة، كما يمكن للحمضيات أن تدعم إنتاج الكولاجين، وتساعد في امتصاص الحديد، وتساعد في تقليل الالتهاب.

3. الكرنب

الكرنب غني بفيتامينات أ، ج، ك، ومن المعروف أنه يدعم صحة العين، ويعزز وظيفة المناعة وصحة العظام، ويوفر تأثيرات مضادة للالتهابات.

4. الرمان

الرمان غني بمضادات الأكسدة وفيتامينات C وK ومن المعروف أنه يدعم صحة القلب، ويساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ويعزز الوظائف الإدراكية.

5. القرع

يحتوي القرع على نسبة عالية من فيتامين أ والألياف، مما يساعد على دعم صحة الرؤية، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، والمساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم، وتوفير فوائد مضادة للأكسدة.

6. التوت البري

التوت البري غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، كما أنه يدعم صحة المسالك البولية، ويقلل من خطر الإصابة بالعدوى، ويساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، كما يمكن للتوت البري أن يعزز وظيفة المناعة.

7. القرنبيط البروكلي

الخضراوات الصليبية هي دفاعك الأول ضد أمراض الشتاء، البروكلي والقرنبيط غنيان بفيتامين سي، المرتبط بتحسين وظيفة المناعة، إذا لم تتمكن من العثور على نسخ طازجة، فلا تقلق - البروكلي والقرنبيط المجمدان مغذيان بنفس القدر.