جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل والشهادة الإعدادية بـ8 محافظات

المحافظات -جاكلين منير - محمد حسين - حسن مشالى - محمد طارق- محمود مقبول- رباب الجالي- صبرى غانم-فايزة مرسال

يتزايد بحث أولياء الأمور والطلاب عن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2025، خاصةً لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتعمل المديريات التعليمية فى مختلف المحافظات على الانتهاء من ترتيبات اختبارات المواد الأساسية، المقرر إجراؤها خلال الفترة من 11 إلى 23 يناير، وفق الجداول المعتمدة من كل مديرية تعليمية، أما اختبارات المواد غير المضافة للمجموع، مثل الأنشطة ومواد المستوى الرفيع، فسيتم إجراؤها قبل بداية امتحانات المواد الأساسية.

وفى هذا الإطار، بدأت المديريات التعليمية فى اعتماد جداول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الأول، حيث خُصصت 140 درجة كحد أقصى للفصل الأول، و140 درجة للفصل الثانى، ليصبح المجموع النهائى 280 درجة على مدار العام، كما تسعى المديريات إلى تحقيق توازن فى توزيع المواد بالجداول لتسهيل أداء الامتحانات على الطلاب.

ويرصد "اليوم السابع" جداول الامتحانات فى عدد من المحافظات التى تم اعتمادها حتى الآن:

جداول امتحان نصف العام بالإسكندرية لجميع المراحل التعليمية بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن تفاصيل جداول امتحان نصف العام الدراسى الجارى لجميع المراحل التعليمية.

وقد اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024 /2025، لجميع صفوف المراحل التعليمية بالتعليم العام والتعليم الفنى والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات فى 11 يناير وتنتهى فى 23 يناير 2025، على أن تكون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع أيام 2، 4، 5، 9 يناير المقبل، وتبدأ إجازة نصف العام اعتبارًا من 25 يناير على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم 8 فبراير 2025، متمنيًا لجميع الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة التوفيق والنجاح.

ووجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربى أبو زيد مدير المديرية، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومناسبة للطلاب.

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جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية بمطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مقترح مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024/2025، فى جميع المراحل التعليمية.

وأوضحت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ من يوم 1/11/ 2025 حتى 23/ 1/ 2025، حيث سيتم بدء امتحانات المرحلة الابتدائية عام وخاص ودمج ومجتمعى من يوم 11/1/2025 حتى 16/1/2025.

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جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى فى سوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة وبعد عقد العديد من الاجتماعات مع إدارة التعليم المختلفة جدول امتحانات الصفين الأول والثانى للمدارس العامة والرسمية لغات والخاصة عربى ولغات والرياضية والمهنى للعام الدراسى 2024/2025 الفصل الدراسى الأول.

ومن جانبه شدد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج فى تصريح خاص لليوم السابع على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

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جدول امتحانات المرحلة الابتدائية للفصل الدراسى الأول فى الغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، برئاسة ناصر حسن وكيل الوزارة، وبعد عقد الاجتماعات مع إدارات التعليم المختلفة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية للعام الدراسى 2024/2025.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، على ضرورة الاستعداد لتجهيزات اللجان، موجها تعليمات مشددة بشأن اعداد غرفة عمليات مركزية لمتابعة الموقف أولا بأول داخل اللجان أثناء الامتحانات والتعامل بشكل فورى مع أية طوارئ تحدث أثناء سير الامتحانات.

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امتحانات النقل والشهادات المحلية بشمال سيناء للفصل الدراسى الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، عن مواعيد امتحانات النقل والشهادات المحلية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، التي تشرف عليها المديرية وتنظمها في مختلف مدارس المحافظة. حيث أُعلن عن تفاصيل مواعيد الامتحانات لكل من المراحل التعليمية المختلفة، والتي تبدأ من منتصف يناير المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر ذاته.

وحددت المديرية مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية، التي ستنطلق في الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025، ليتمكن طلاب هذه المرحلة من أداء امتحاناتهم خلال هذه الفترة. وفي نفس السياق، تم تحديد مواعيد امتحانات مدارس التعليم المجتمعي والتي ستجرى أيضًا في الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025، تزامنًا مع امتحانات المرحلة الابتدائية.

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جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2024-2025 بالإسماعيلية

اعتمد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية.

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مواعيد امتحانات نصف العام للمعاهد الأزهرية بسوهاج

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024/ 2025 للنقل والشهادات الأزهرية العامة: الابتدائية، والإعدادية، والثانوية بشعبتيها (الأدبي والعلمي)، والبعوث الإسلامية بشعبتيها (الأدبي والعلمي)، والقراءات، بخلاف امتحانات البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية والتي كانت قد اعتمدتها الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

ومن المقرر أن تبدأ إمتحانات الأزهر بالصف الأول الإعدادى يوم 23 / 12/ 2014 وتنتهى كافة الأعمال للإمتحانات الابتدائية، والإعدادية، والثانوية بشعبتيها (الأدبي والعلمي) 21 / 1/ 2025.

وقد حددت الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الازهرية عدة قواعد منها يمتحن المبصرون شفهيا في القرآن الكريم والتجويد والمطالعة والنصوص ويمتحن المكفوفين شفهيا في المواد المقررة عليهم، وامتحان الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيها الطالب قبل الإمتحان التحريرى ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.

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جدول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول 2024-2025 بالفيوم

اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية، لطلاب مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم ، جاء ذلك وفق الخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربيه والتعليم، حيث تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

كما تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وامتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025.

كما تعقد امتحانات الشهادة الاعدادية بداية من يوم 18 يناير، وتنتهي يوم 23 يناير 2025، ويتم عقد امتحانات المستوي الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية قبل عقد المواد الأساسية مع مراعاة عدم عقد أي امتحانات خلال إحتفالات الأقباط بشهر يناير.

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جدول امتحانات ابتدائى وإعدادى للفصل الدراسى الأول جنوب سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، جدول امتحانات ابتدائى وإعدادي الفصل الدراسي الأول محافظة جنوب سيناء للعام الدراسي 2025/2024، وتأتى امتحانات النقل الصف الثالث الابتدائي من السبت 11 يناير 2025 امتحان اللغة العربية ومتعدد التخصصات وتنتهي 12 يناير بمادة الرياضات واللغة الإنجليزية.

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