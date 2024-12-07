"تعليم الإسكندرية": سد العجز في المعلمين بالمواد الرئيسية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه تم سد العجز في المعلمين بالمواد الرئيسية بداخل مدارس مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بنسبة 100٪، فضلا عن تحقق انخفاض كثافات الفصول لـ45 طالب بنسبة 100٪ في 31 ألف فصل على مستوى المحافظة.

وأوضح " أبو زيد" فى تصريحات صحفية له اليوم، أن العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد مختلفة بمضمونها ومحتواها، والتي تمت من خلال محاور مختلفة تم العمل عليها وهي الكثافات، وعجز المعلمين والمبادرات، وتطبيق الخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم والتي تضم الإتاحة والنظم والقوانين، والجودة، تحت قيادة وزير التربية والتعليم والذي بدء العام الجديد بالاجتماعات والزيارات للمحافظات لتوصيل المعلومات وطرق تنفيذها بين العاملين بالتربية والتعليم.

وأشار إلى أنه دخول 1000فصل جديد للخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد، تشمل إضافة مباني جديدة، أو أماكن غير مستغلة، وذلك لتقليل الكثافات الطلابية بالفصول.

ولفت إلى حصول عدد كبير من مدارس المحافظة على شهادة الجودة والاعتماد التربوي، والتي بلغت 471 مدرسة فضلا عن زيارة 40 مدرسة جديدة للحصول على شهادة الجودة لنتخطى ال500 مدرسة هذا العام، مشيرًا إلى أن العدد سوف يتضاعف بحلول العام المقبل.

واضاف أنه تم تزويد المدارس هذا العام بـ 6400 مقعد (ديسك) بالإضافة إلى 40 ألف ديسك في 45 مدرسة جديدة بالعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه تم دهان 2700 مدرسة بالجهود الذاتية في مبادرة من إدارات المدارس، بالإضافة إلى أنه سيتم خلال شهور "ديسمبر ويناير وفبراير" زراعة 30 ألف شجرة على مستوى المحافظة.