مخاوف عالمية من تفشى فيروس "العين النازفة".. اعرف ما هو وأعراضه؟

كتبت مروة هريدى

تنتشر الأوبئة والأمراض بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ولعل أبرزها فيروس كورونا الذى انتشر منذ أكثر من 5 سنوات، وعدوى جدرى القرود Mpox وغيرها، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف إنديا" وجود مخاوف عالمية من انتشار فيروس آخر يعرف باسم ماربورج المعروف باسم فيروس "العين النازفة" في وفاة 15 شخصًا في رواندا، ويُعتقد أنه أصاب مئات آخرين.

علامات فيروس ماربورج التي تظهر على المرضى

على الرغم من ندرة الإصابة به، فقد تم تسجيل حالات إصابة بمرض ماربورج بين المسافرين الذين قضوا فترات طويلة من الوقت في المناجم أو الكهوف التي تعد موطنًا لمستعمرات الخفافيش، حيث تنتقل العدوى في الغالب من الخفافيش، ويمكن أن ينتشر المرض بين البشر عن طريق:

ملامسة الجلد التالف أو الدم أو سوائل الجسم أو الإفرازات أو الأغشية المخاطية في الفم أو الأنف أو العينين لدى الأفراد المصابين.

وتنص منظمة الصحة العالمية على أن العلامات الأولى لمرض ماربورغ تظهر فجأة بعد فترة حضانة تتراوح من يومين إلى واحد وعشرين يومًا، وتشمل:

الحمى

الصداع الشديد

فرط التعب

آلام الجسم والعضلات

وفي اليوم الثالث، تظهر المزيد من الأعراض، وتشمل: إسهال مائي شديد تقلصات في البطن غثيان قيء طفح جلدي غير مثير للحكة

بينما تشمل الأعراض التي تبدأ في اليوم الخامس، حدوث نزيف من الأنف واللثة والمهبل والعينين والفم والأذنين، وكذلك ظهور دم عند القيء وفى البراز، وثد يتطور الأمر لحدزث نزيف داخلى، وقد وُصف مظهر المرضى في هذه المرحلة بأنه يظهر ملامح "تشبه الأشباح"، وعيون غائرة مثل الدم، ووجوه شاحبة.