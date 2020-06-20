س وج ..كل ما تريد معرفته عن تقلصات البطن المتكررة؟

كتبت نهير عبد النبى

الم البطن من الأمور المزعجة التى نتعرض لها دائما قد يكون بسبب التهابات المعدة او الإصابة ببعض المشاكل الصحية الأخرى، وقد يكون ناتج عن تناول الأطعمة الملوثة، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن تقلصات البطن وفقا لما ذكره موقع healthline

س: ما هى أسباب تقلصات البطن؟



ج: هناك العديد من الاسباب التى تؤدى لألم وتقلصات البطن ومنها:

1:التهابات الحلق والأمعاء.

2:اضطرابات الجهاز الهضمى مثل الامساك والاسهال.

3:التشنجات المرتبطة بالحيض هي أيضًا مصدر محتمل لآلام أسفل البطن .

4:التهابات المعدة.

5:ارتجاع الحمض.

6:الضغط العصبى والنفسي.

7:متلازمة القولون العصبى.

8:مرض كرون.

9:حصوات المرارة.

10:حصوات والتهابات الكلى.

س:ماذا يدل حجم الألم ومكانه فى البطن؟





1:الألم داخل البطن ، قد يكون موقع الألم داخل البطن دليلاً على سببه ، قد يشير الألم المنتشر في جميع أنحاء البطن (وليس في منطقة معينة) الى التهاب الزائدة الدودية، مرض كرون، الإصابات، متلازمة القولون المتهيج، التهاب المسالك البولية

2:الألم المركّز في أسفل البطن يدل على "التهاب الزائدة الدودية،انسداد معوي،الحمل خارج الرحم (حمل خارج الرحم)، في النساء".

3: الألم في الأعضاء التناسلية في أسفل البطن بسبب"ألم الحيض الشديد ،كيسات المبيض،إجهاض،الأورام الليفية،بطانة الرحم،مرض التهاب الحوض، الحمل خارج الرحم

4: يحدث ألم الجزء العلوي من البطن بسبب"حصى في المرارة،نوبة قلبية،التهاب الكبد (التهاب الكبد)،التهاب رئوي

س:ما هو علاج تقلصات البطن؟



ج:

يكون علاج تقلصات البطن حسب السبب ، ولكن من الممكن تخفيف الألم عن طريق تناول الاعشاب الطبيعية والابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة والتى تحتوى على نسبة عالية من التوابل والاطعمة الحارة.