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س وج ..كل ما تريد معرفته عن تقلصات البطن المتكررة؟

السبت، 20 يونيو 2020 08:00 ص
س وج ..كل ما تريد معرفته عن تقلصات البطن المتكررة؟ تقلصات البطن - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الم البطن من الأمور المزعجة التى نتعرض لها دائما قد يكون بسبب التهابات المعدة او الإصابة ببعض المشاكل الصحية الأخرى، وقد يكون ناتج عن تناول الأطعمة الملوثة، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن تقلصات البطن وفقا لما ذكره موقع healthline

س: ما هى أسباب تقلصات البطن؟

ج: هناك العديد من الاسباب التى تؤدى لألم وتقلصات البطن ومنها:

1:التهابات الحلق والأمعاء.

2:اضطرابات الجهاز الهضمى مثل الامساك والاسهال.

3:التشنجات المرتبطة بالحيض هي أيضًا مصدر محتمل لآلام أسفل البطن .

4:التهابات المعدة.

5:ارتجاع الحمض.

6:الضغط العصبى والنفسي.

7:متلازمة القولون العصبى.

8:مرض كرون.

9:حصوات المرارة.

10:حصوات والتهابات الكلى.

س:ماذا يدل حجم الألم ومكانه فى البطن؟


1:الألم داخل البطن ، قد يكون موقع الألم داخل البطن دليلاً على سببه ، قد يشير الألم المنتشر في جميع أنحاء البطن (وليس في منطقة معينة) الى التهاب الزائدة الدودية، مرض كرون، الإصابات، متلازمة القولون المتهيج، التهاب المسالك البولية

2:الألم المركّز في أسفل البطن يدل على "التهاب الزائدة الدودية،انسداد معوي،الحمل خارج الرحم (حمل خارج الرحم)، في النساء".

3: الألم في الأعضاء التناسلية في أسفل البطن بسبب"ألم الحيض الشديد ،كيسات المبيض،إجهاض،الأورام الليفية،بطانة الرحم،مرض التهاب الحوض، الحمل خارج الرحم

4: يحدث ألم الجزء العلوي من البطن بسبب"حصى في المرارة،نوبة قلبية،التهاب الكبد (التهاب الكبد)،التهاب رئوي

س:ما هو علاج تقلصات البطن؟
 

ج:

يكون علاج تقلصات البطن حسب السبب ، ولكن من الممكن تخفيف الألم عن طريق تناول الاعشاب الطبيعية والابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة والتى تحتوى على نسبة عالية من التوابل والاطعمة الحارة.

 

 


تقلصات البطن

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