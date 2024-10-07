تفشى فيروس ماربورج.. ما تحتاج لمعرفته فى ظل المخاوف من زيادة الإصابات

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة Independent ، إنه قد تسبب فيروس ماربورج، الذي يشبه فيروس الإيبولا، في وفاة مئات الأشخاص في السنوات الأخيرة، معظمهم في الدول الأفريقية، وهو قاتل لنحو نصف الأشخاص الذين يصابون به، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية.

تم اكتشاف أحدث تفشي للمرض في سبتمبر 2024، مما يمثل المرة الأولى التي يتم فيها العثور على حالات في رواندا، يوجد الآن 46 حالة مؤكدة إلى جانب 9 وفيات، كما يتم مراقبة حوالي 300 شخص، بعد أن كانوا على اتصال وثيق بالمرضى المصابين.

وقالت الصحيفة، إنه كانت هناك مخاوف من انتشار المرض إلى ألمانيا، حيث تم إجلاء الركاب من أحد القطارات بعد أن ظهرت على رجل لديه تاريخ سفر حديث إلى رواندا بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، تم إجلاء الشخصين اللذين يخشى أن يكونا مصابين من القطار بواسطة طاقم يرتدي معدات وقائية كاملة، ولكن تم اختبارهما لاحقًا وجاءت النتيجة سلبية.

ومن بين الحالات الثلاثمائة التي تخضع للمراقبة، سافر أحد الأشخاص من رواندا إلى بلجيكا، لكن لا يُعتقد أنه يشكل خطراً على الصحة العامة بعد استكمال فترة المراقبة التي استمرت 21 يوماً.



وأكد وزير الصحة الرواندي أن أغلب ضحايا تفشي المرض الحالي كانوا من العاملين في مجال الرعاية الصحية في وحدة العناية المركزة في المستشفى. وفي بيان صدر في نهاية سبتمبر، قالت الوزارة إنها "تراقب الوضع عن كثب" مع إجراء تحقيقات لتحديد "أصل العدوى".



وقالت منظمة الصحة العالمية في تحديث لها أن 7 مناطق من أصل ثلاثين منطقة في رواندا أبلغت عن حالات إصابة، ومن بين هؤلاء، أكثر من 70% من العاملين في مجال الرعاية الصحية من منشأتين صحيتين في العاصمة كيجالي.

وأضافت المنظمة، إن العديد من هذه المناطق تقع على الحدود مع رواندا، مما يزيد من خطر انتشار المرض إلى دول شرق أفريقيا: جمهورية الكونغو الديمقراطية - التي تتعامل بالفعل مع تفشي مرض الجدري - وتنزانيا وأوغندا.

وفي رده على التقارير، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "إن منظمة الصحة العالمية تعمل على زيادة دعمها وستعمل مع حكومة رواندا لوقف انتشار الفيروس وحماية الأشخاص المعرضين للخطر".

بدأت السلطات الرواندية الآن في إجراء تجارب على لقاح للفيروس القاتل، وقد تلقت البلاد 700 جرعة من معهد سابين للقاحات، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، للمساعدة في الجهود المبذولة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن خطر تفشي المرض "مرتفع للغاية على المستوى الوطني، ومرتفع على المستوى الإقليمي، ومنخفض على المستوى العالمي".

ما أعراض مرض فيروس ماربورج ؟

مرض فيروس ماربورج شديد العدوى ويمكن أن يسبب حمى نزفية مع نسبة وفيات تصل إلى 88 % ولا يوجد حاليًا لقاح أو علاج محدد له.

قد تختلف الفترة بين الإصابة وظهور الأعراض، وعادة ما تكون بين يومين و21 يومًا، وتقول منظمة الصحة العالمية إن الأعراض تظهر فجأة، وتبدأ بارتفاع درجة الحرارة والصداع الشديد وآلام العضلات.

تظهر أعراض أخرى عادة بعد 3 أيام أخرى بما في ذلك:

الإسهال المائي

ألم المعدة

غثيان

القيء

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه في هذه المرحلة "تم وصف مظهر المرضى في هذه المرحلة بأنه يظهر ملامح مرسومة "تشبه الأشباح"، وعيون عميقة، ووجوه خالية من التعابير، وخمول شديد"، تبدأ أشكال النزيف عادة بعد مرور 5 إلى 7 أيام، وفي الحالات المميتة، يكون النزيف شديدًا ويؤدي إلى الوفاة، ويكون النزيف على شكل دم في القيء والبراز والعديد من الفتحات.

تم التعرف على المرض لأول مرة في عام 1967 بعد تفشيه مرتين في وقت واحد في ماربورج وفرانكفورت في ألمانيا، وفي بلجراد في صربيا، ويعتقد أن المرض ينتج في البداية عن التعرض البشري المطول للكهوف أو المناجم التي تسكنها مستعمرات خفافيش روسيتوس.