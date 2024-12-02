لو مريض سكر خلى بالك من صحة جلد وبشرتك.. طرق وقاية سهلة

كتب – حسام الشقويرى

يعتبر تناول السكر نقطة الضعف القصوى، سواء كان ذلك قطعة من الشوكولاتة أو كعكة سكرية أو مجرد وجبة سريعة من الحلوى، فمن الصعب تجاهل الرغبة الشديدة في تناولها. في حين أن الاستمتاع بالحلوى قد يكون ممتعًا في تلك اللحظة، إلا أنه ضار للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو مشاكل القلب. ليس هذا فقط، بل إن الإفراط في تناول السكر يمكن أن يلحق الضرر ببشرتك أيضًا ، و يمكن أن يتسبب نفس السكر الذي نحب تناوله في ظهور البثور، وتسريع الشيخوخة، وحتى إتلاف الطبقة الواقية لبنية بشرتك. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

إليك الرابط بين السكر وصحة الجلد و5 طرق يمكن أن يؤثر بها على صحتك:

1. تسريع الشيخوخة

يُظهر الارتباط بين السكر وصحة الجلد كيف يمكن للسكر أن يسبب شيخوخة الجلد المبكرة. يساهم السكر في عملية تُعرف باسم الجليكوزيل، حيث ترتبط جزيئات السكر بالبروتينات مثل الكولاجين والإيلاستين. هذه البروتينات مسؤولة عن الحفاظ على بشرتك مشدودة وشابة ومرنة. مع حدوث الجليكوزيل، فإنه يتلف هذه البروتينات، مما يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وترهل الجلد.

2. يعزز حب الشباب

يرتبط السكر بصحة الجلد أيضًا عندما يتعلق الأمر بحب الشباب. يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى ارتفاع مستويات الأنسولين، مما قد يزيد من إنتاج الزيت في الجلد. يمكن أن يؤدي هذا الزيت الزائد إلى انسداد المسام والمساهمة في ظهور البثور.



3. يضر الكولاجين والإيلاستين

يرتبط السكر بصحة الجلد بشكل أكبر من خلال تأثير السكر على الكولاجين والإيلاستين. هذه الألياف مسؤولة عن نعومة الجلد ومرونته. عندما يتم استهلاك السكر بكميات زائدة، فإنه يلتصق بهذه الألياف، مما يضعفها ويجعل الجلد أكثر عرضة للتجاعيد والترهل وجفاف الجلد بمرور الوقت.



4. يزيد من تفاقم الصدفية

من الآثار الجانبية الأخرى للعلاقة بين السكر وصحة الجلد الصدفية. وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية تسبب بقع حمراء متقشرة على الجلد، وغالبًا ما تؤدي إلى ظهور لويحات وتقشر

5. يزيد من التهاب الجلد

هذا هو أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للسكر، وهو يعزز الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، وبشرتك ليست استثناءً. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إطلاق السيتوكينات المؤيدة للالتهابات، والتي يمكن أن تؤدي إلى حالات جلدية مثل الإكزيما والوردية والاحمرار أو الانتفاخ العام.

كيفية التقليل من تناول السكر؟



أخيرًا، بعد أن فهمت العلاقة بين السكر وصحة الجلد، يجب أن تتعلم طرقًا لتقليل تناولك اليومي للسكر. إليك 7 نصائح فعّالة للحد من تناول السكر في نظامك الغذائي:

1. الحد من تناول الأطعمة والوجبات الخفيفة السكرية

تحتوي الوجبات الخفيفة المصنعة مثل الحلوى والكعك والبسكويت على نسبة عالية من السكر. حاول استبدالها بخيارات أكثر صحة، مثل المكسرات أو الزبادي أو ألواح الطاقة المصنوعة منزليًا.

2. استبدله بالمحليات الطبيعية

إذا كنت بحاجة إلى شيء حلو، استخدم المحليات الطبيعية مثل ستيفيا أو فاكهة الراهب أو العسل الخام. تميل هذه البدائل إلى أن يكون لها مؤشر جلايسيمي أقل ومن غير المرجح أن تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم مقارنة بالسكر العادي.



3. تناول الفاكهة بدلاً من عصائر الفاكهة

هذه واحدة من أكثر الطرق فعالية للحد من آثار العلاقة بين السكر وصحة الجلد. غالبًا ما تكون عصائر الفاكهة محملة بالسكريات المضافة وقد تفتقر إلى الألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة.

4. الحد من الأطعمة المعلبة في وجبة الإفطار

يمكن أن تكون حبوب الإفطار وألواح الجرانولا والزبادي المنكه مليئة بالسكر المضاف. لذا، اختر دقيق الشوفان أو الزبادي اليوناني (بدون سكر مضاف) أو البيض لبدء يومك. هذه الخيارات غنية بالعناصر الغذائية وستبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

5. تناول وجبات خفيفة غنية بالبروتين

يزيد السكر من الشعور بالجوع وقد يؤدي إلى زيادة الوزن. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تساعد الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين مثل المكسرات أو الجبن أو البيض في استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة السكرية عندما تشعر بالجوع.



6. حافظ على رطوبة جسدك

في بعض الأحيان، يتم الخلط بين العطش والجوع أو الرغبة الشديدة في تناول السكر. ومع ذلك، فإن شرب الكثير من الماء طوال اليوم يمكن أن يساعدك على البقاء رطبًا وتجنب الرغبة الشديدة في تناول السكر. سيساعدك هذا أيضًا على تقليل خطر الإصابة بالجفاف.

7. تناول الأطعمة المصنعة على سكريات مخفية

تحتوي العديد من الأطعمة المصنعة على سكريات مخفية، حتى تلك التي لا تتمتع بطعم حلو. احرص دائمًا على التحقق من ملصقات المكونات بحثًا عن السكريات المدرجة تحت أسماء مختلفة، مثل شراب الذرة عالي الفركتوز، أو السكروز، أو رحيق الصبار. إن الوعي بهذه السكريات الخفية يساعدك على اتخاذ خيارات أكثر صحة.



