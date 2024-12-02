جراحة الروبوت.. هل تحدث ثورة فى علاج السرطان؟

كتب – حسام الشقويرى

سرطان البروستاتا هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، وفي السنوات الأخيرة، أحدثت التطورات في الجراحة الروبوتية ثورة في طريقة علاج سرطان البروستاتا، حيث تقدم للمرضى بديلاً أقل تدخلاً وأكثر دقة من الطرق التقليدية، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

والبروستاتا هي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز تنتج السائل المنوي، وهو ضروري لتغذية الحيوانات المنوية ونقلها يحدث سرطان البروستاتا عندما تبدأ الخلايا غير الطبيعية في البروستاتا في التكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ما قد يتسبب في تلف الأنسجة المجاورة، يعد الاكتشاف المبكر أمرًا أساسيًا في إدارة سرطان البروستاتا بشكل فعال.

دور الجراحة الروبوتية فى علاج سرطان البروستاتا

بالنسبة للرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البروستاتا، فإن إزالة البروستاتا من خلال جراحة تُعرف باسم استئصال البروستاتا الجذري غالبًا ما يكون جزءًا أساسيًا من خطة العلاج. هناك طريقتان أساسيتان لإجراء هذه الجراحة:

استئصال البروستاتا المفتوح: أسلوب تقليدي حيث يقوم الجراح بعمل شق كبير واحد لإزالة البروستاتا والأنسجة المحيطة بها.

استئصال البروستاتا بمساعدة الروبوت : تقنية قليلة التدخل تعمل على تغيير طريقة علاج سرطان البروستاتا .

تستخدم جراحة البروستاتا الروبوتية نظامًا روبوتيًا متقدمًا للغاية لمساعدة الجراح في إجراء العملية بدقة متزايدة من خلال عدة شقوق صغيرة في بطن المريض، يتم إدخال أدوات مصغرة ويتحكم فيها الجراح من وحدة التحكم.

يوفر النظام رؤية مكبرة ثلاثية الأبعاد للبروستاتا، مما يسمح للجراح بالعمل بدقة ومهارة أكبر مما تسمح به الجراحة المفتوحة التقليدية.

وتقدم عملية استئصال البروستاتا بمساعدة الروبوت العديد من المزايا المهمة مقارنة بالجراحة التقليدية. مع هذه الطريقة، يختبر المرضى عادةً ما يلي:

شقوق أصغر، ما يؤدي إلى ندبات أقل.

إقامة أقصر في المستشفى وعودة أسرع إلى الأنشطة اليومية.

انخفاض الألم وانخفاض خطر الإصابة بالعدوى.

فقدان أقل للدم، مما يقلل الحاجة إلى عمليات نقل الدم.

أوقات تعافي أسرع، مما يسمح للمرضى باستئناف أنشطتهم الطبيعية في وقت أقرب.

دقة أكبر، ما قد يؤدي إلى السيطرة على السرطان بشكل أفضل.

نتائج متفوقة فيما يتعلق بسلس البول والوظيفة الجنسية بعد الجراحة، حيث يسمح النظام الروبوتي بالحفاظ بشكل أكثر دقة على الأعصاب المحيطة بالبروستاتا.

التعافي بعد الجراحة الروبوتية

من أهم فوائد جراحة البروستاتا الروبوتية سرعة التعافي، حيث يمكن لمعظم المرضى البدء في المشي وأداء الأنشطة الخفيفة، مثل صعود السلالم، في نفس يوم الجراحة. وفي غضون 24 ساعة، يخرج العديد من المرضى من المستشفى. ويمكن لمعظم الأفراد العودة إلى العمل في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مما يجعل الجراحة الروبوتية خيارًا مناسبًا لأولئك الذين يسعون إلى العودة بشكل أسرع إلى الحياة الطبيعية.