لاحظ نفسك.. أعراض فقر الدم.. 4 علامات شائعة يجب ملاحظتها

كتب – حسام الشقويرى

يحتاج جسمنا إلى كمية كبيرة من خلايا الدم الحمراء حتى يعمل بشكل طبيعي، ولكن في بعض الأحيان لا يتمكن الجسم من إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، وعندما يحدث ذلك ينخفض عدد الهيموجلوبين فى الدم إلى ما دون المستوى المطلوب، إما أن خلايا الدم الحمراء غير كافية أو أنها لا تعمل بشكل صحيح، يُعرف هذا الاضطراب في الدم باسم فقر الدم، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

أعراض فقر الدم

1 - الدوخة والدوار

من أكثر أعراض فقر الدم شيوعًا هو الشعور بالدوار وقد يكون هذا الشعور متكررًا جدًا بالنسبة لشخص مصاب بفقر الدم أو دون أي أسباب أو محفزات أخرى، اقرأ أيضًا - 5 أسباب تجعل بنك دم الحبل السري خيارًا ذكيًا لصحة عائلتك فى المستقبل.

2 - برودة اليدين والقدمين



لا تقتصر مسؤولية خلايا الدم الحمراء فى أجسامنا على الأداء السليم للجسم والأعضاء فحسب، بل إنها مسؤولة أيضًا عن الحفاظ على درجة حرارة الجسم طبيعية، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء فقد يشعرون بالبرودة أكثر من المعتاد وقد تكون أيديهم وأقدامهم باردة دائمًا.

3 - ضيق في التنفس



عندما لا يكون هناك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء في الجسم فقد لا تتلقى أعضاؤنا مستويات كافية من الأكسجين للعمل بشكل صحيح. تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين إلى الأعضاء ومع انخفاض عدد خلايا الدم، تتعطل هذه العملية مما قد يسبب ضيق التنفس.

4 - التعب



التعب والإرهاق من العلامات الشائعة الأخرى لفقر الدم، وذلك لأن أنسجة الجسم لا تتلقى ما يكفي من الأكسجين.

