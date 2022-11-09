الجراحة الروبوتية تقلل احتمال حدوث خطأ بشرى والتعافى أسرع بعد العملية

كتبت فاطمة ياسر

الجراحة الروبوتية هى مفهوم جديد بين الجراحين، ويكشف الأطباء أن له مزايا حيث يتم إجراء العديد من الإجراءات المعقدة بدقة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع indiatoday، أنه بعد إجراء أول جراحة روبوتية فى مستشفى PSRI، بنيودلهى بالهند، تم إجراء عملية معقدة للغاية بكل سهولة، حيث جلس الدكتور راى هون استشارى النساء والتوليد خلف وحدة تحكم، ولديه رؤية ثلاثية الأبعاد للمنطقة الجراحية، بينما كانت الأذرع الروبوتية تقوم بإجراء الجراحة بدقة.

ويقول الدكتور راى هون إنه لا تزال الجراحة الروبوتية لا تحظى بشعبية كبيرة، وهي مفهوم جديد يساعد الجراحين على نجاح في حالة معقدة، فمعدلات المضاعفات منخفضة، ويمكن للشخص أن يخرج من المستشفى بشكل أسرع وفي وقت أقل.



ما هي الجراحة الروبوتية؟ عادةً ما يتضمن هذا الإجراء طبيبًا يجلس على كرسي ويستخدم وحدة تحكم ويوجه روبوتًا لإجراء الجراحة مع رؤية ثلاثية الأبعاد للمنطقة التي سيتم إجراء العملية عليها، ويوجه الجراح وصلات الذراع الروبوتية لإجراء عملية جراحية معقدة للغاية حتى في المناطق التي يمكن أن تشعر فيها اليد البشرية بالقيود.

ووفقًا للدكتور أنيل منداني، المدير التنفيذي لجراحة المسالك البولية وزرع الكلى بمعهد فورتيس ميموريال للأبحاث جوروجرام، فإن الجراحة الروبوتية "أسيء فهمها من قبل الأشخاص الذين يعتقدون أن الروبوتات تقوم بالجراحة".

ومعظم الناس على دراية بتنظير البطن، حيث يتم إنشاء ثقوب المفاتيح بأدوات مختلفة مثل المقص والأدوات الأخرى لتثبيت الأنسجة، وهذه الأدوات صلبة وذات حركة محدودة، لكن مع الأدوات الروبوتية، نضع نفس الفتحة لكن لديك المزيد من الحرية، مثل الأيدي البشرية، لذا يبدو أنك تجلس داخل البطن وتجري الجراحة.



ما هي مزايا الجراحة الروبوتية؟ تصور العظام يصبح حيويًا عندما يتم تركيب الكاميرا على دوران 360 درجة، ويمكنك الوصول إلى زوايا منطقة الجراحة، ويمكنك اختيار مناطق المشكلة، إلى جانب تسجيل نقاط أعلى من نوع الإجراء المفتوح، تمنح الجراحة الروبوتية الجراحين تكبيرًا على عكس تنظير البطن بحركات بديهية، ويتعين على المرء تطوير نوع معين من المهارة لإجراء تنظير البطن باستخدام الروبوت الجراحة.

ونظرًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي فإن الجراحة الروبوتية تقضى على احتمال حدوث خطأ بشرى، ويقول إنها نعمة للمرضى والأطباء وتعطى نتائج تجميلية أفضل وتعافيًا أسرع بعد الجراحة.

وفي أورام الكلى الصغيرة، في البداية، كان الأطباء يزيلون الكلى بأكملها من خلال تنظير البطن، لكن مع النهج الروبوتي فالجراحون يمكنهم حفظ كمية كبيرة من الكلى وإزالة الورم.