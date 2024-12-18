اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 01:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

20 محطة.. تعرف على محطات مترو الإسكندرية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 01:00 ص
20 محطة.. تعرف على محطات مترو الإسكندرية وزارة النقل - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل وزارة النقل أعمال إنشاء مترو الاسكندرية، وهو أول مشروع مترو يتم تنفيذه فى محافظة الإسكندرية، وفى النقاط التالية أماكن محطات مترو الإسكندرية وأماكن التقائه بالوسائل الأخرى حسبما ذكرت الوزارة.

محطات مترو الإسكندرية
 

1.   محطة مترو أبو قير

2.   محطة مترو طوسون

3.   محطة مترو المعمورة

4.   محطة مترو الإصلاح

5.   محطة مترو المنتزه

6.   محطة مترو المندرة

7.   محطة مترو العصافرة

8.   محطة مترو ميامى

9.   محطة مترو سيدى بشر

10.  محطة مترو محمد نجيب

11. محطة مترو فيكتوريا

12. محطة مترو غبريال

13. محطة مترو السوق

14. محطة مترو الظاهرية

15.  محطة مترو كفر عبده

16.  محطة مترو سيدى جابر

17.   محطة مترو سبورتنج

18.   محطة مترو الحضرة

19.   محطة مترو باب شرق

20.   مترو محطة مصر







مشاركة

محطات مترو الاسكندرية

المترو

مترو الإسكندرية

مترو اسكندرية

الإسكندرية

مشاريع الإسكندرية

النقل



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة