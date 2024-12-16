أسعار اشتراكات المترو بالخطوط الثلاثة لعام 2025

مع قدوم العام الجديد 2025 يلجأ الكثير إلى تجديد اشتراكات ركوب مترو الأنفاق، خاصة أن اشتراكات المترو توفر الكثير من سعر التذكرة للجمهور، حيث تنقسم اشتراكات المترو حسب نوعية الجمهور "جمهور عادى - كبار السن فوق سن الـ 60 عام، طلبه، ومصابى وأسر الشهداء ، وجاءت قيمة الاشتراكات كالتالى.
قيمة الاشتراك للجمهور العادى:
قيمة الاشتراك للجمهور العادى لمدة شهر:
منطقة واحدة – 310 جنيهات
منطقتين – 365 جنيها
ثلاث / أربع مناطق – 425 جنيها
خمس / 6 مناطق – 600 جنيه
الإشتراك الربع سنوي للجمهور العادى:
منطقة واحدة – 835 جنيه
منطقتين – 990 جنيه
ثلاث / أربع مناطق – 1250 جنيها
خمس / 6 مناطق – 1670 جنيها
قيمة الاشتراك السنوي للجمهور العادى :
خطين 4235 جنيها
ثلاث خطوط 5335 جنيه.
اشتراك كبار السن فوق سن الـ 60 عام:
اتاحة اشتراك مخفض لكبار السن بنسبة أكثر من 50 % .
قيمة اشتراك كبار السن فوق سن الـ 60 عام لمدة شهر:
منطقة واحدة – 220 جنيهًا
منطقتين – 290 جنيهًا
ثلاث / أربع مناطق – 415 جنيهًا
خمس / 6 مناطق – 470 جنيهًا
الإشتراك الربع سنوي لكبار السن فوق سن الـ 60 عام:
منطقة واحدة – 660 جنيهًا
منطقتين – 865 جنيهًا
ثلاث / أربع مناطق – 1125 جنيهًا
خمس / 6 مناطق – 1270 جنيهًا
اشتراك مصابى وأسر الشهداء:
الاشتراك الربع سنوي:
منطقة واحدة – 420 جنيها
منطقتين – 495 جنيها
ثلاث / أربع مناطق – 595 جنيها
خمس / 6 مناطق – 835 جنيها
أسعار تذاكر المترو:
حتى 9 محطات 8 جنيهات، وكبار السن 4 جنيهات.
من 10 إلى 16 محطة 10 جنيهات، وكبار السن 5 جنيهات.
من 17 إلى 23 محطة 15 جنيها، وكبار السن 8 جنيهات.
أكثر من 23 محطة بـ 20 جنيها، وكبار السن بـ 10 جنيهات.
سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لذوى الهمم.
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