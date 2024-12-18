تداول 14 ألف طن و714 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 714 شاحنة و160 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 340 شاحنة و58 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 374 شاحنة و102 سيارة.

وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين دليلة وAlcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهى امل ، بوسيدون اكسبريس ودليلة، كما تم تداول 700 طن بضائع و215 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهى سينا، آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة ENGI على متنها 4000 طن مواد غذائية تصدير إلى السودان، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1395 راكب بموانيها.

