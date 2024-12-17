ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 30 ألف طن ألومنيوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، حيث تم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 945 شاحنة و 230 سيارة.

وشملت حركة الواردات 34000 طن بضائع، 467 شاحنة و214 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 478 شاحنة و16 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة BOS BROOK علي متنها 30000 طن الومنيوم قادمة من السعودية ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهي الحرية، بوسيدون اكسبريس، Alcudia Express و MAYA وغادرت 3 سفن وهي الحرية 2 ، دليلة وAlcudia Express.

كما تم تداول 4000 طن بضائع و320 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة sea wave2 متجهة إلى السعودية، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1525 راكب بموانيها.