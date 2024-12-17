5 تغييرات فى نمط حياتك تسيطر على نسب ارتفاع السكر فى الدم

كتبت إيناس البنا

مرض السكر هو مرض مزمن يحدث إما عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين أو عندما لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين الذي ينتجه بشكل فعال.

ارتفاع نسبة السكر في الدم، هو أحد الآثار الشائعة لمرض السكر غير المنضبط ويؤدي بمرور الوقت إلى أضرار جسيمة للعديد من أجهزة الجسم، وخاصة الأعصاب والأوعية الدموية، مرض السكر حسب موقع " webmd" أحد الأمراض المزمنة التي يجب التعلم كيفية التعايش معه للسيطرة على مستويات تقلب السكر في الدم.

مرض السكر وتغيرات نمط الحياة

1. تناول الطعام الصحي ومرض السكر

يجب على المرضى المصابين بمرض السكر الانتباه لأن ما تأكله يؤثر على نسبة السكر في الدم، فلا يوجد طعام محظور تمامًا، وإنما يجب التركيز على تناول الطعام فقط بقدر ما يحتاجه جسمك.

مرض السكر يجب معه تناول الكثير من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، واختر منتجات الألبان الخالية من الدهون واللحوم الخالية من الدهون قلل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون، راقب كمية الكربوهيدرات التي تتناولها لأنها تتحول إلى سكر.

2. ممارسة الرياضة ومرض السكر

مريض السكر يجب عليه أن يمارس التمارين الرياضية على الرغم من عدم ضرورة ممارسة أنواع قوية من الرياضة إلا أن الاكتفاء بالمشى أو ركوب الدراجات لمدة 30 دقيقة كافية.

يساعدك نمط الحياة النشط على التحكم في مرض السكر عن طريق خفض نسبة السكر في الدم، كما أنه يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب . بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن الزائد وتخفيف التوتر.

3. إجراء الفحوصات الطبية لمرض السكر

يجب على مريض السكر زيارة الطبيب بصفة دورية مرتين على الأقل في السنة، لإجراء الفحوصات الدورية لمرض السكر حيث أنه يزيد من احتمالات إصابتك بأمراض القلب، يجب متابعة أرقامك من: الكوليسترول، وضغط الدم، ونسبة السكر في الدم على مدار 3 أشهر، قم بإجراء فحص كامل للعين كل عام، كما يجب فحص القدم للتحقق من وجود مشاكل مثل قرح القدم وتلف الأعصاب.

4. التوتر ومرض السكر

عندما تشعر بالتوتر، ترتفع مستويات السكر في الدم، وعندما تشعر بالقلق، قد لا تتمكن من السيطرة على مرض السكر بشكل جيد، ابحث عن طرق لتخفيف التوتر - من خلال التنفس العميق أو ممارسة اليوجا أو الهوايات التي تساعدك على الاسترخاء.

5. تأثير التدخين على مرض السكر

مضاعفات مرض السكر يجعلك أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية مثل أمراض القلب وأمراض العيون والسكتة الدماغية وأمراض الكلى وأمراض الأوعية الدموية وتلف الأعصاب ومشاكل القدم، إذا كنت تدخن، فإن فرصتك في الإصابة بهذه المشاكل تكون أعلى، كما أن التدخين قد يجعل ممارسة الرياضة أكثر صعوبة، لذا تحدث مع طبيبك حول طرق الإقلاع عن التدخين.